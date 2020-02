Les derniers téléphones BlackBerry sortiront en août 2020

C’est probablement la fin d’une ère. Les téléphones BlackBerry sont en effet en train de vivre leurs tout derniers instants. La marque chinoise TCL, qui produit les smartphones de la marque depuis 2016, a en effet indiqué que son accord avec BlackBerry prend fin au mois d’août. Ce qui implique la fin des smartphones aux claviers physiques, qui avaient fait le bonheur de toute une génération.

« Nous avons le regret de vous informer qu’à partir du 31 août 2020, TCL Communication ne vendra plus d’appareils mobiles de la marque BlackBerry. TCL Communication n’a plus le droit de concevoir, fabriquer ou vendre de nouveaux appareils mobiles BlackBerry. Cependant, TCL Communication continuera à fournir un support pour les appareils mobiles, y compris le service clientèle et le service de garantie, jusqu’au 31 août 2022 — ou aussi longtemps que la législation locale du pays où l’appareil mobile a été acheté l’exige », peut-on lire dans le communiqué de TCL.

Il est possible que BlackBerry signe avec un autre fournisseur, mais c’est une hypothèse peu probable. La marque n’a rien prévu en termes de hardware pour les mois à venir. Elle se contente de vendre ses services aux entreprises. Bref, à voir si la marque rebondit auprès du grand public, mais ça sent le clap de fin pour les claviers physiques sur smartphone…

