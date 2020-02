Jouer aux jeux Playstation sur Switch ? Ce pourrait être bientôt possible

Vous pensiez (comme nous) que la Switch du géant japonais du jeu vidéo Nintendo était bonne à mettre à la poubelle ? Que ses trop rares jeux étaient trop peu bons pour que la plate-forme soit considérée comme une console de qualité ? Peut-être que Sony, constructeur de la Playstation 4 et de la future Playstation 5, pourrait bien sauver cette console nomade du précipice.

Dans un sondage envoyé à certains joueurs, l’une des questions posées par Sony porte sur la fameuse fonctionnalité Remote Play, qui permet de jouer aux jeux PS4 sur un écran à part, comme un Mac ou un téléphone portable. Le seul souci, c’est qu’il faut avoir une puissante connexion wi-fi pour permettre le pont entre les deux appareils.

Sony demande donc aux joueurs ce qu’ils pensent de la possibilité de profiter du Remote Play de la Playstation 4 sur des appareils aussi divers que variés, comme l’Apple TV, l’Android TV… mais surtout la Nintendo Switch ! Les interrogés doivent choisir entre plusieurs degrés d’intérêt, de “Pas du tout attirant” à “Extrêmement attirant”. Autres “informations” distillées dans ce sondage, la possibilité pour Sony de permettre le Remote Play sur un appareil non-connecté à Internet, de permettre l’accès aux jeux PS1 et PS2, de sortir une manette Dualshock plus petite et plus transportable, etc.

