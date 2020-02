Coronavirus : Apple ferme ses Apple Store et bureaux en Chine

La Chine va-t-elle se couper totalement du monde dans les prochains jours ? Alors que de nombreux aéroports diminuent drastiquement leurs départs et arrivées d’avions nationaux et internationaux, la marque à la pomme vient d’annoncer sa décision de fermer, du moins temporairement, ses Apple Store et bureaux en Chine. Pas un seul n’ouvrira ses portes pendant un petit moment, selon ce que raconte la firme californienne sur son site chinois.

En cause ? Le coronavirus, évidemment, qui a fait plus de 200 morts et infecté plus de 12 000 personnes en Chine à l’heure où sont écrites ces lignes. « Nos pensées vont aux personnes les plus immédiatement touchées par le coronavirus et à ceux qui travaillent 24 heures sur 24 pour l’étudier et le contenir. Par mesure de précaution et sur la base des derniers conseils des principaux experts en matière de santé, nous allons fermer tous nos bureaux, magasins et centres de contact en Chine continentale jusqu’au 9 février. Nous allons continuer à suivre de près la situation et nous nous réjouissons de rouvrir nos magasins dès que possible », écrit Apple.

Les infrastructures de la marque à la pomme seront donc fermées au moins jusqu’à la semaine prochaine. Mais nul doute qu’elles le seront plus longtemps encore. L’Institut Pasteur, en France, a promis qu’un vaccin sera élaboré d’ici 20 mois. En France, 6 personnes ont été contaminées.

