Nintendo enterre définitivement sa Wii

Ca y est, c’est la fin. La Wii, sortie fin 2006 en France, fut un succès monstre comme il en devient si rare. La console de Nintendo signait la fin, pour le constructeur japonais, de la course à la puissance et démocratisait une toute nouvelle façon de jouer : le motion play. Autrement dit, avec la Wiimote, une télécommande qui servait de manette de jeu, on pouvait reproduire virtuellement nos gestes de la vraie vie. On se souvient par exemple tous d’une partie endiablée sur Wii Sports, seul ou à plusieurs !

Mais 14 ans plus tard, la Wii arrive à sa fin. Nintendo a en effet annoncé sur son site qu’il ne réparera plus la console à compter du 31 mars 2020. Le groupe dit ne plus avoir les composants en stock pour effectuer cette opération. Et si vous comptiez envoyer vite votre console avant cette date, Nintendo vous prévient qu’il pourrait ne pas pouvoir la réparer à cause du manque de pièces. Même cas de figure pour tous les accessoires…

Pour rappel, Nintendo a vendu pas moins de 101,63 millions de Wii dans le monde. C’est la 6e console la plus vendue de tous les temps, derrière la Playstation 2 (155 millions de ventes), la Nintendo DS (154,02 millions de ventes), la Game Boy et Game Boy Color (118,69 millions de ventes), la Playstation 4 (106 millions de ventes) et la Playstation 1 (102,49 millions de ventes).

4 / 5 ( 1 vote )