Apple TV+ engrangerait plus d’abonnés que Disney +

Tout petit séisme dans l’univers des plate-formes de streaming vidéo. Si l’on pensait que Disney + était en lice pour concurrencer Netflix et allait totalement écraser son concurrent direct Apple TV+, on pourrait avoir tort. Apple TV+, avec ses Servant, See et autres The Morning Show, semble en effet avoir pris le dessus sur Disney +.

Selon les données du cabinet d’études Ampere Analysis, relayées par le Wall Street Journal, Apple TV+ compte pas moins de 33,6 millions d’abonnées aux Etats-Unis. Disney +, de son côté, n’aurait “que” 23,2 millions d’abonnés ! Apple ferait donc plus fort que Disney +. Il ne faut pourtant pas oublier un élément clé : la marque à la pomme a offert un an d’abonnement gratuit à tous ceux qui ont acheté un appareil de la firme californienne. D’où ce nombre conséquent d’abonnés. Autre fait, la première saison de The Mandalorian s’est terminée, ce qui a déclenché une fuite des abonnés.

Apple TV+ a également un bel avantage sur la concurrence : il est disponible dans 100 pays différents, contrairement à Disney + qui n’est pour l’instant réservé qu’aux Etats-Unis et au Canada. Et ça change tout. Il faudra attendre le 24 mars pour en disposer en France, au Royaume-Uni, en Irlande du Nord, en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Suisse et en Autriche. Le reste du monde l’aura au deuxième semestre de l’année.

