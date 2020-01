Byte, le successeur de Vine, disponible sur iOS et Android

Vous vous rappelez de Vine ? L’application avait notamment fait émerger les youtubeurs américains Logan et Jake Paul. Elle permettait de réaliser de très courtes vidéos puis de les poster en ligne pour un résultat immédiat. A l’époque, la “révolution” était telle que l’on se demandait si Vine n’allait pas remplacer Youtube. Twitter l’avait même racheté ! Oui mais voilà, quelques années plus tard, Vine a totalement disparu de la circulation, notamment au profit du désormais célèbre TikTok.

Mais c’était sans compter son co-créateur, Dom Hofmann, qui vient d’annoncer la disponibilité sur Android et iOS de Byte, le successeur de Vine ! Encore une fois, le réseau social nous permettra de poster des vidéos de 6 secondes au maximum, grâce à des outils d’édition rapide.

A voir donc si Byte connaîtra le même succès, aussi fulminant qu’éphémère, que Vine. A l’époque, les créateurs avaient basculé sur Instagram car le réseau social permettait de poster de plus longues vidéos (15 secondes avant, 60 secondes aujourd’hui). Et depuis, TikTok est arrivé et a séduit des millions de personnes en seulement quelques mois. A voir donc si Byte arrivera à se faire sa place au soleil… L’app est donc disponible sur l’App Store et le Google Play depuis peu.

