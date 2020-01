Spotify lance ses propres Stories

Le titre peut paraître étonnant, et pour cause ! Les Stories, inventées par Snapchat, se font piller par tous les réseaux sociaux existants. Et visiblement, même par les applications qui n’en ont pas besoin. La preuve avec le géant suédois du streaming Spotify, qui a lancé ses propres Stories. L’objectif ? Logiquement, rendre l’app plus sociale.

Deezer et Spotify ont déjà des fonctions “sociales”. Vous pouvez en effet partager vos playlists et ajouter à vos amis des comptes, que vous connaissez ou avec lesquels vous partagez des goûts musicaux similaires. Mais avec ces nouvelles stories, Spotify veut vraisemblablement donner un grand coup dans la fourmilière pour fidéliser encore plus ses utilisateurs. Car plus les clients sont actifs, plus les revenus sont conséquents ! Vous connaissez le principe, vous pourrez bientôt poster une photo ou une vidéo sur votre compte pour qu’elle soit visible de chacun. Et surtout, des fonctionnalités musicales devraient être particulièrement présentes.

Pour l’instant, une poignée de personnes y ont accès. Ces personnes ? Des influenceurs. Youtubeuse beauté, chanteur… L’intérêt est de susciter l’envie chez les consommateurs, évidemment. A voir donc si ce concept de stories suscitera-t-il l’intérêt des internautes ou s’il restera l’apanage des vrais réseaux sociaux, à savoir Snapchat, Instagram et Facebook.