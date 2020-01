Netflix pourrait bénéficier d’un délai réduit pour la sortie des films

Dans le monde du cinéma, en France, il existe un concept qui se nomme la chronologie des médias. Cette dernière impose de longs délai entre la sortie d’un film au cinéma et sa sortie effective sur une plate-forme de vidéo. Un délai qui tutoie les 36 mois après la sortie au cinéma. Cette chronologie est notamment mise en place pour permettre aux Blu-ray de se vendre plus, par exemple. Canal +, par le biais d’accords, profite de délais réduits.

C’est ce qui pourrait également arriver au géant du streaming Netflix. C’est Franck Riester, le ministre de la Culture, qui l’a fait savoir. Les Echos rapporte en effet que des négociations vont être ouvertes pour trouver une fenêtre de délais qui « reflète mieux les conditions de financement de Netflix ». Il a profité de l’ouverture des nouveaux bureaux de Netflix à Paris pour faire cette annonce.

Une possible diminution du temps d’attente entre une sortie en salles et sa diffusion sur la plateforme peut donc être espérée. Pour rappel, Netflix a promis 20 contenus originaux français sur l’année 2020. « La constitution d’une équipe française, en charge des contenus originaux, nous offre de nouvelles opportunités de travailler avec les meilleurs talents créatifs en France et de développer de nouveaux genres et de nouvelles histoires pour tous ceux qui aiment la narration à la française », a récemment déclaré Damien Couvreur, directeur des séries originales de Netflix pour la France.

