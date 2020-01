Les AirPods génèrent plus d’argent que Spotify, Snap et Twitter réunis

On sait qu’Apple se porte particulièrement bien, et ce depuis la sortie du tout premier iPhone en 2007. La marque à la pomme a toujours cette puissance en termes d’image de marque qui lui permet de toujours vendre à prix d’or tous ses produits, même les moins performants. Ce n’est pourtant pas le cas des AirPods, ces oreillettes sans fil qui se sont démocratisées en seulement quelques mois. Aujourd’hui, vous ne pouvez plus sortir dans la rue sans voir des dizaines de personnes qui en sont équipées.

Depuis leur lancement en décembre 2016, les écouteurs d’Apple ont en effet connu un succès retentissant. En 2017, ils ont généré pas moins de 2,25 milliards de dollars, en 2018 5,25 milliards de dollars et en 2018, 12 milliards de dollars. Rien qu’avec les AirPods, Apple fait mieux qu’un grand nombre d’entreprises.

Comme nous le prouve ce graphique publié sur Twitter par Kevin Rooke. Rien qu’en 2019, les revenus générés par les AirPods ont augmenté de 128% par rapport à 2018. Ce qui signifie que les AirPods génèrent plus d’argent que Spotify, Twitter, Snap, AMD, Nvidia et Adobe ! Et ils côtoient même les revenus de Uber. Les deux seules grandes entreprises plus fortes sont Netflix et Tesla selon ce graphique. Bref, bravo Apple.

4 / 5 ( 1 vote )