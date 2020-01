Salto : le Netflix français sera lancé en septembre prochain

Peu y croient, mais l’audiovisuel français ne va pas se démonter. Le consortium entre les principales chaînes et groupes français, TF1, France Televisions et M6, se sont en effet mis d’accord sur une date de lancement de leur service de vidéo à la demande, à savoir Salto. Salto se veut être un “Netflix à la française”, même si, dans les faits, il n’adoptera pas exactement le même modèle. Alors que la date initiale de lancement était prévue pour le premier trimestre 2020, ce sera finalement à la rentrée prochaine que Salto fera son grand saut.

Les trois services de replay des chaînes impliquées, à savoir MyTF1, France.tv et 6Play, vont pousser les spectateurs à basculer sur Salto lorsqu’il sera lancé. La carotte ? La possibilité d’accéder à bien plus de contenu. Des programmes originaux devraient en effet débarquer sur la plateforme, et des séries complètes, contrairement au replay. En revanche, Salto ne sera disponible sur les box des opérateurs…

Le contenu sera majoritairement français, évidemment. Parmi les chaînes accessibles via Salto, il y aura TF1, TMC, TFX, TF1 Series Films, LCI, France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô, franceinfo, M6, W9 et 6Ter. Arte et le groupe Altice (BFMTV, RMC Découverte, RMC Story, BFM Business) pourraient également rejoindre le projet.

