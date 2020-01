3,3 millions de Nintendo Switch vendues en France

La Switch, la console portable de salon du géant japonais du jeu vidéo Nintendo, ne cesse d’outrepasser des records. Sorti en 2017, la petite plateforme, certes largement moins puissante que les PS4 et Xbox One, s’en sort très bien niveau ventes, comme vient de le confirmer le patron de Nintendo France Philippe Lavoué au Figaro. 3,3 millions de Switch et de Switch Lite ont été vendues dans l’Hexagone depuis le lancement, rien que ça.

« Sur la seule année 2019, nous avons vendu 1,25 million de Switch », précise le dirigeant. En 2018, il y avait eu 1,1 million de Switch vendues en France. « Je peux dire qu’elle est la troisième console la plus vendue en 2019, devant la Xbox One de Microsoft », a-t-il indiqué. Il ajoute que la Switch Lite « est plutôt achetée par des jeunes adultes » et une bonne partie a pris le jeu Pokémon Épée ou Bouclier. « Certains acheteurs détenaient déjà le modèle premium et voient la Lite comme un appareil complémentaire pour leurs déplacements ». D’ailleurs, « le gros des ventes à Noël s’est fait sur le modèle premium de la Switch ».

30% des utilisateurs de Switch sont des femmes, et Philippe Lavoué pense qu’elles seront encore plus nombreuses avec l’arrivée d’Animal Crossing en mars. Concernant les ventes de jeux : « Un jeu vidéo sur deux acheté en France au format physique est un jeu Nintendo », révèle Philippe Lavoué. Des ventes qui ne peuvent que satisfaire. « Nous avons réussi à passer cette phase sensible où vous devez convaincre un public plus large que vos fans d’acheter votre produit, chose qui n’était pas arrivée avec la Wii U », indique-t-il. Pour rappel, la Wii U ne s’était écoulée qu’à 13 millions d’exemplaires dans le monde…

