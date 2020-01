Jeu du jour : Street Kart Racing (iPhone & iPad – 5,49€)

Ce jeu de course n’est pas facile. Vous avez affaire ici à une véritable simulation, vous voilà prévenus.

Réalisme est le maître mot dans Street Kart Racing : pilotes, marques, circuits, tout y est reproduit à la perfection. La prise en main est immédiate et la vue à la première personne vous permettra de vous immerger entièrement dans ces courses folles contre vos amis ou d’autres joueurs en ligne.

Dans Street Kart Racing, la victoire ne dépendra pas uniquement de votre connaissance des tracés et de vos aptitudes de pilote. Vous devrez également préparer votre kart comme dans une vraie course. Eh oui, il va falloir mettre les mains dans le cambouis et faire vos réglages en fonction des contraintes du jour.

Street Kart Racing prend aussi en compte les conditions climatiques, vous devrez donc également choisir les bons pneumatiques et les gonfler en conséquence.

Pour tous les fans de kart qui recherchent une expérience de jeu un peu plus réaliste que ce que peuvent proposer Mario et ses amis, voici le titre qu’il vous faut !

4 / 5 ( 1 vote )