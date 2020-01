WeDealee, le site 100% français qui veut faire mieux qu’Amazon

Le e-commerce n’est plus l’apanage des géants. Et si vous pensiez qu’il n’était la propriété que d’Amazon et de Rakuten, vous vous trompiez lourdement. Preuve en est avec ce tout nouveau site 100% français, que son nom n’indique pas forcément : WeDealee. Spécialisé dans la vente de produits high-tech neufs (smartphones, tablettes, objets connectés, accessoires et bientôt jeux vidéo !) à destination des particuliers, des entreprises et des acteurs du secteur public, WeDealee a pour objectif de “dynamiser le e-commerce de produits électroniques neufs grâce à un écosystème et des partenaires 100% parisien et français”, selon les dires de ses fondateurs, Erwan Besnard et Thomas Jervis.

Livraison en 45 minutes seulement à Paris !

L’ambition de ce jeune site de e-commerce, créé en février 2019, c’est de concurrencer le sacro-saint Amazon. Rien que ça. Pas en termes de quantité de produits disponibles, ni en termes d’employés embauchés, du moins pas au bout de 9 mois de vie seulement ! Non, le concept de WeDealee, c’est de livrer en moins de 45 minutes ( ! ) ses produits vendus. Et là où c’est vraiment fort, c’est que toute cette logistique est d’ores et déjà opérationnelle à Paris. Oui, vous l’avez compris : si vous commandez sur Paris l’un des 200 produits high-tech disponibles sur WeDealee, vous pouvez le recevoir en seulement trois quarts d’heure ! Une fourchette de livraison qui fait rêver les plus grands et surtout les amateurs d’achat en ligne. Sur le site de référencement TrustPilot, la start-up ne récolte que des avis à la note maximale de 5 sur 5.

Une e-reputation qui fait le bonheur des deux fondateurs, d’autant que WeDealee a déjà distribué plus de 500 produits sur des marketplaces tels que Cdiscount, Fnac, Darty et Rue du Commerce. Et puisque le site francophone veut voir les choses en grand, il s’exporte depuis quelques temps en Europe, et notamment en Italie à travers ePrice et en Allemagne via Real. WeDealee risque de vite devenir incontournable, et ce malgré sa flagrante jeunesse. Mais comme on dit, la valeur n’attend pas le nombre des années.

La fraude fiscale en ligne de mire

Et cette vraie fraîcheur se ressent également dans l’objectif que vise la plateforme. Elle veut « lutter contre la fraude à la TVA », une pratique courante dans le secteur. Selon un article des Échos datant du début du mois de décembre 2019, une grande partie des entreprises de e-commerces se permettent des largesses niveau prix parce qu’elles… ne facturent pas la TVA ? La raison ? Elles ne sont pas immatriculées en France. Contrairement à WeDealee, qui est 100% française encore une fois.

Pour lutter contre ce fléau, les deux fondateurs respectent un petit secret de polichinelle : « Nous payons la TVA, la taxe sur la copie privée… bref, nous sommes réglos à 100 % ! » Une façon de voir les choses qui permet à la start up d’obtenir, quelques mois seulement après sa création, l’accréditation de fournisseur officiel de téléphonie mobile auprès des collectivités locales, régionales et au niveau national. Elle est aussi membre du Bulletin officiel des annonces de marchés publics.

Pour résumer, WeDealee, c’est quoi ?

– Une boutique en ligne 100% française développée sur mesure et pensée pour le mobile

– Un catalogue de près de 1.000 références, incluant smartphones, tablettes, accessoires et objets connectés

– Jusqu’à 35% d’économie

– Des produits uniquement neufs, et pas reconditionnés

– Une garantie constructeur et une garantie WeDealee de 2 ans

– Un respect des normes françaises et européennes

– Des numéros de série vérifiés

– De nombreux moyens de paiement : en 3 fois avec Alma, PayPal, CB/Amex sécurisé avec Monetico du CIC ou Lydia

Et surtout, c’est une livraison en 45 minutes chrono sur Paris pour les produits en stock. En France, avant 13h le lendemain avec Chronopost et en 48h avec Colissimo.

En somme, WeDealee, c’est LE site 100% français qui essaie de concurrencer Amazon, et qui le fait bien. Alors n’attendez plus, et profitez de ses offres dès à présent.

