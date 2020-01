Pourquoi acheter une chaise gamer en 2020 ?

Que vous soyez un joueur occasionnel ou un hardcore gamer, vous avez tous déjà connu ce sentiment d’inconfort face à votre téléviseur ou votre moniteur. Au bout d’une heure, deux heures, trois heures – selon la sensibilité de chacun -, on éprouve tous un certain mal de dos voire une prolifération de fourmis dans les jambes ou les bras. La raison ? Votre installation gaming. Et oui ! Si vous jouez dans votre canapé ou sur une chaise classique, il devient vite insupportable de jouer durant de longues sessions de jeu. De fait, vous pouvez dire “au revoir” aux compétitions e-sport ou tout simplement aux longs et passionnants RPG.

Que vous soyez un joueur PC ou un joueur console, il existe en 2020 une solution pourtant toute simple et pas si chère pour soulager tous vos maux : la chaise gamer. Lorsque l’on veut s’investir dans un jeu vidéo, qu’il soit solo ou multijoueur, s’acheter une chaise gamer devient vite une priorité tant elle est indispensable à quiconque. Il suffit de faire un petit tour sur Youtube pour voir tous les vidéastes connus se filmant face cam en utiliser une.

Un confort sans pareil

Les avantages découlant de l’achat d’une chaise gamer se font nombreux. D’abord, une chaise gamer vous offre un confort sans pareil. Taille réglable, accoudoirs ajustables, angle de courbure variable, tout est fait pour que vous éprouviez le plus de confort possible. La plupart des chaises gaming possède en sus des petits coussinets au bas de leur dossier, pour que vous n’ayez aucun mal de dos. Ces chaises sont également rembourrées et couverts de mousse voire de cuir pour les plus luxueuses d’entre elles.

Des fonctionnalités variées

Bien évidemment, toutes les chaises ne se valent pas et certaines sont plus confortables que d’autres. Mais toutes sont suffisamment réglables pour que vous trouviez votre configuration idéale. Certaines possèdent même des fonctionnalités uniques, avec des dossiers inclinables à 180° pour que vous puissiez carrément vous allonger ! D’autres d’entre elles ont également des repose-pieds intégrés, qu’il vous suffit d’étirer. Voire même un coussin de tête !

Un look unique

L’autre avantage incontestable de ces chaises gamer, c’est évidemment leur look, qui ira à merveille avec votre setup. Elles adoptent quasi toutes un style qui s’inspire des voitures de courses. Le design baquet est souvent remanié pour que la chaise soit la plus élégante possible. Que vous cherchiez de la couleur ou de la sobriété, vous trouverez votre bonheur ! Et c’est aussi ça la force de ces chaises, c’est qu’il en existe pléthore pour satisfaire le moindre de vos désirs. Le choix est vaste et compliqué, mais il vaut mieux ça que le contraire, n’est-ce-pas ?

Un bon rapport qualité / prix

Enfin, le détail qui fâche généralement, c’est toujours le prix. Sachez pourtant que les chaises gamer ne sont pas si chères que ça, et proposent même un rapport qualité / prix franchement intéressant et ce, à confort équivalent à un fauteuil de bureau. Le prix moyen d’une chaise gaming est d’environ 200 euros. Evidemment, certains fauteuils sont bien plus confortables, puisqu’ils coûtent entre… 500 et 2000 euros. Un prix supérieur de par leur design sans doute plus classique.

Pour éviter les maux de dos

Enfin, le dernier argument pour vous convaincre : une chaise gamer peut réellement être bénéfique pour votre santé. Saviez-vous que 80% des Français ont déjà éprouvé des douleurs de dos, souvent dûs à une mauvaise position assise ? Que le mal de dos était la deuxième cause de consultation chez le médecin, et qu’après 45 ans, c’était la première cause d’invalidité au travail ?

