Voici les films que Netflix va produire en 2020

Quand on est un grand amateur de séries et de films, on est forcément abonné au grand, au sacro-saint même, Netflix. La compagnie ne cesse d’obtenir les droits des programmes les plus en vogue du moment, telle que la série Vikings qui devrait bientôt débarquer sur la plate-forme. Mais surtout, Netflix devient un véritablement producteur, comme en témoigne le dernier film de Martin Scorsese, The Irishman, qui est arrivé en exclusivité sur Netflix en fin d’année dernière. Pour rappel, l’an dernier, Netflix a sorti 47 films originaux.

Et visiblement, Netflix compte continuer à produire des films événements. La branche américaine a en effet dévoilé une liste de films exclusif qui devrait sortir d’ici la fin de l’année 2020. En voici un petit échantillon :

– Mank, réalisé par le grand David Fincher, mettra en scène Gary Oldman et Amanda Seyfried, et s’appuiera sur l’histoire du scénariste de Citizen Kane.

– DA 5 Bloods, réalisé par Spike Lee (BlacKkKlansman), suivra l’histoire de quatre vétérans afro-américains de retour du Vietnam.

– The Prom, de Ryan Murphy, aura dans son casting de grands noms tels que Meryl Streep, Nicole Kidman et James Corden, et adaptera donc ce grand succès de Broadway.

– The Old Guard, adaptation d’un comic, aura Charlize Theron dans son rôle titre et sera réalisé par Gina Prince-Bythewood.

– A tous les garçons que j’ai aimé : P.S I love you, la suite d’un film original qui avait fait sensation avec Noah Centino et Lana Condor.

– I’m thinking of ending things, qui mettra en scène un road trip “terrifiant”, avec Jesse Plemons et Toni Collette notamment.

La suite dans ce tweet !

Another year of movies is ahead of us! We’ve mentioned a lot of these films already, but here’s a handy list of all the films coming to Netflix this year…so far. (thread) — Netflix Film (@NetflixFilm) January 3, 2020

