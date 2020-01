Segway annonce une chaise roulante allant jusqu’à 40 km/h

On connaissait Segway comme fournisseur de gyropode, le voilà constructeur de chaise roulante. Mais pas à destination des handicapés, non, mais bel et bien des valides. Un peu à la manière des humains de Wall-E, qui ne peuvent se déplacer que comme ça, engendrant donc tout un paquet de problèmes de santé. La marque Segway a donc profité de la période du CES 2020, qui s’est ouvert dans la nuit de lundi à mardi, pour présenter sa nouvelle curiosité. Et il y en a, des curiosités, lors de ce salon événement !

Ainsi, le Consumer Electronics Show a pu être le théâtre de ce Segway dénommé S-Pod, décrit par la marque comme étant d’un moyen de transport personnel “intelligent de première classe”. Il pourrait être utilisé dans les aéroports, les parcs d’attractions ou les galeries marchandes, entre autres destinations de rêve.

Ce Segway S-Pod est un véritable engin monté sur deux roues autostabilisées, tout comme les gyropodes Segway. Là où il est impressionnant, c’est qu’il peut filer jusqu’à l’impressionnante vitesse de 38 km/h, et il se contrôle grâce à un joystick intégré. Pour l’instant, aucune date de commercialisation n’a filtré, mais nous en saurons sûrement bien plus dans les prochains jours. A voir donc !

4 / 5 ( 1 vote )