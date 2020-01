Qui investit le plus en publicités sur Facebook ?

Si vous êtes un habitué des réseaux sociaux, vous passez au moins une fois par jour sur le plus vieux d’entre eux : Facebook. Le réseau au logo bleu créé par Mark Zuckerberg est devenu un indispensable du quotidien. Et ça, les entreprises l’ont bien compris. C’est pour cela qu’elles sont de plus en plus nombreuses à investir leurs précieux deniers, à coup de millions d’euros, pour cibler ses utilisateurs, c’est à dire vous. Ces mêmes entreprises qui vous pistent par rapport à vos recherches effectuées sur Google voire aux mots que vous employez à l’oral.

Le cabinet d’analyses de données Kantar a souhaité savoir lequel de ces acteurs investit le plus sur Facebook pour promouvoir leurs produits et leurs services. Les réponses sont édifiantes. En France, les deux entreprises les plus actives sont Netflix et Free. Netflix a dépensé pas moins de 12,9 millions d’euros entre janvier et novembre 2019 pour faire de la publicité sur Facebook. Free, quant à lui, a déboursé 11,7 millions d’euros sur la même période. Et dire qu’on pensait que la présence de Netflix sur nos réseaux découlaient de la passion de ses employés !

Les groupes qui suivent les deux entreprises sont Orange, SFR, Microsoft, La Redoute, Renault, Carrefour et… le très qualitatif Wish. Sur le périmètre plurimédia, qui regroupent télévision, radio, presse, publicité extérieure, cinéma et bannière publicitaires sur Internet, le top 10 est le suivant : Renault, Amazon, Leclerc, Peugeot, Lidl, P&G, Citroën, Intermarché, Carrefour et Orange.

