Nintendo pourrait lancer une Switch Pro 4K d’ici la fin 2020

Le géant japonais du jeu vidéo Nintendo pourrait très bientôt, d’ici la fin de l’année pour dire vrai, sortir un tout nouveau modèle de Switch, plus d’un an après avoir lancé sa Switch Lite. Un modèle inédit oui, mais pas n’importe lequel. Ce serait une console beaucoup plus puissante. Toujours portable, mais qui pourrait faire tourner des jeux en 4K, à la manière d’une Xbox One X par exemple.

C’est Serkan Toto, de Kantan Games, qui annonce une telle console. Dans les colonnes du média Games Industry, ce dernier précise qu’il fut également le premier à partir de la Nintendo Switch Lite, preuve que le garçon ne dit pas n’importe quoi. “Il n’y a absolument aucun doute dans mon esprit que Nintendo lancera une « Switch Pro » en 2020, je pense à un prix de 399$. Plus précisément, je prédis la prise en charge de la 4K, des cartouches plus grandes et bien sûr des composants renforcés. Je pense également que l’appareil sera lancé après les vacances d’été pour contrer le déploiement de la PS5 et de la Xbox de nouvelle génération plus tard dans l’année – avec un jeu de vendeur”, affirme-t-il.

La Switch Pro pourrait donc sortir juste après les vacances d’été, pour court-circuiter la nouvelle génération de consoles next gen chez Playstation et Xbox. Enfin, le bonhomme affirme : “L’histoire d’amour entre Microsoft et Nintendo devrait se poursuivre, avec plus de gros jeux Xbox débarquant sur la Switch. Je suis cependant sceptique quant à l’arrivée de xCloud sur l’appareil Nintendo en 2020”. En attendant d’en savoir plus…

