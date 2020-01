Golden Globes : Joaquin Phoenix sacré meilleur acteur grâce au Joker

C’est ce qu’on appelle une récompense méritée. L’acteur Joaquin Phoenix, qui a notamment joué dans The Village et Signes et M. Night Shyamalan, ou dans Her, a remporté dans la nuit de dimanche à lundi le Golden Globe du meilleur acteur dans un film dramatique, durant la cérémonie éponyme qui récompense le monde du cinéma. L’’Américain, âgé de 45 ans, a en effet livré une interprétation littéralement magistrale dans le film Joker, sorti le 4 octobre dernier en France.

Boudé par les critiques américaines, le film est pourtant un véritable succès commercial. Considérés comme l’antichambre des Oscars, les Golden Globes ont bien évidemment donné à l’acteur son dû. Pour rappel, Joaquin Phoenix a déjà reçu le Golden Globe du meilleur acteur mais dans un film musical cette fois ci, pour Walk The Line. En 2017, il a été sacré meilleur acteur durant le Festival de Cannes pour le film A Beautiful Day.

Quant à l’oeuvre Joker, elle a remporté le prix de meilleure bande originale, signée Hildur Gudnadottir. Le prix du meilleur film dramatique a (malheureusement) été donné à 1917 de Sam Mendes (réalisateur de Skyfall). Ironie de l’histoire : le personnage du Joker avait déjà reçu un Golden Globe lorsqu’il avait été interprété par le brillant acteur Heath Ledger, qui recevait son prix à titre posthume, dans The Dark Knight.

4 / 5 ( 1 vote )