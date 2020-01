Une IA de Google surpasse les humains pour détecter les cancers

Les craintes des plus grands fans de dystopie – ou de Terminator – s’avèreront-elles juste un jour ? C’est du moins ce que l’on peut penser à la lecture d’une telle news. L’unité de Google Health a en effet déclaré avoir mis au point un système d’intelligence artificielle capable d’égaler voire de surpasser les radiologues les plus compétents dans la détection du cancer du sein. Ce sont des données provenant de milliers de mammographies effectuées au Royaume-Uni et aux Etats-Unis qui ont été utilisés pour créer ce système d’intelligence artificielle made in Google.

Le système a en effet permis de détecter des cancers qui n’avaient pas été repérés dans un premier temps par des humains, mais a également réduit les faux positifs des patients qui n’avaient, au final, pas de cancer. L’IA a réduit le nombre de faux positifs de 5,7 % dans le groupe américain et de 1,2% dans le groupe britannique. Quant aux faux négatifs, l’IA a réduit de 9,4% dans le groupe américain et de 2,7% dans le groupe britannique.

Selon Google Health, le module pourrait aider les radiologues. « Il existe d’énormes possibilités, non seulement dans le domaine du cancer du sein, mais plus largement, d’utiliser ce type de technologie pour rendre le dépistage plus équitable et plus précis », explique Dominic King, le responsable britannique de Google Health. « On a l’impression que c’est un pas de plus pour que cette technologie fasse vraiment une différence dans le monde réel », a-t-il continué.

4 / 5 ( 1 vote )