S’il pleut, votre débit 5G pourrait chuter

Etonnante information qui nous parvient aujourd’hui. Alors qu’en ce début d’année 2020, tous les yeux sont rivés vers la naissance tant attendue de la connexion 5G, il se pourrait que la… pluie (?!) vienne doucher les espoirs des plus passionnés des geeks ! Car oui, si la 5G devrait offrir des débits internet bien meilleurs que ceux proposés avec la 4G, il faudrait pourtant réunir les bonnes conditions pour en profiter au maximum. Ainsi, pour bénéficier de tous les avantages de la 5G, vous devrez tout d’abord vous situer assez proche d’une antenne, mais en plus, éviter la pluie.

L’explication ? L’utilisation des ondes millimétriques. Elles offrent d’excellents débits mais sont fragiles à cause d’une faible pénétration. « L’interaction des ondes avec la pluie dépend essentiellement de la fréquence à laquelle se trouve l’onde », explique François Mercier, directeur scientifique pour la startup HD Rain, spécialisée dans le domaine, auprès des Numériques, « Au moment de traverser une averse, les gouttes d’eau absorbent une partie du signal. Plus la fréquence de l’onde est haute, plus elle se trouve atténuée. Et à l’inverse, l’atténuation diminue avec la fréquence. La 4G, beaucoup plus basse en fréquence que la 5G, n’est quasiment pas atténuée. La télé satellite, aux alentours des 11 GHz, montre une atténuation sensiblement plus élevée », a-t-il ajouté.

En cas d’averse, le débit pourrait donc être en chute libre. S’il ne s’agit pour l’instant que de données théoriques, il est fort possible que ce risque se produise.

