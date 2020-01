Samsung présente son Galaxy Note 10 Lite

Alors que le CES, célèbre salon de la technologie prenant place chaque année à Las Vegas, se tiendra dans quelques jours seulement, la marque sud-coréenne Samsung a tenu à présenter en amont son tout nouveau Galaxy Note 10 Lite, une version allégée et donc moins chère de son Galaxy Note 10. Comme ses deux grands frères, le Galaxy Note 10 Lite embarque avec lui le fameux S-Pen, qui permet de prendre des notes ou de dessiner, par exemple, à même son portable.

Le Galaxy Note 10 Lite proposera un triple capteur photo. Le principal aura 12 mégapixels, pour rester performant en toutes circonstances, avec l’option Dual Pixel pour réaliser une mise au point en seulement 0,2 seconde. Le second capteur est un objectif ultra grand angle de 12 mégapixels également. Le troisième est un téléobjectif de 12 mégapixels avec un zoom optique x2.

Niveau écran, on pourra compter sur une technologie Infinity-O de 6,7 pouces, qui permet de visualiser des vidéos, des photos et jouer à des jeux vidéo sans aucun encombre. Un capteur d’empreinte est cachée juste en dessous. Enfin, le téléphone Samsung dispose d’un processeur Exynos 9810, 6 Go de RAM et une puce spécialement dédiée à l’intelligence artificielle. Enfin, la batterie est de 4500 mAh. Bref, de quoi séduire. Sortie en mi-janvier en noir cosmos, argent stellaire et rouge cardinal.

