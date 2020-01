Toute la rédaction de World is Small te souhaite une excellente année à venir. Que tu sois en soirée avec des amis, à table avec ta famille, dans ton canapé devant ta télé ou tout simplement sous la couette, sache que tu tiens une place de première importance dans notre coeur. C’est grâce à toi que le site prospère aujourd’hui et c’est grâce à toi que nous continuons notre passion : t’informer.

L’année 2019 fut riche en actualité Apple et tech. En septembre, nous avons évidemment eu la sortie de l’iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max. De nouveaux modèles de Mac sont sortis, parfois toujours plus chers, d’autres fois toujours plus performants. La marque à la pomme ne cesse de nous surprendre jour après jour, et c’est aussi ça, cette course à la technologie, ces avancées majeures, qui nous motivent, nous la rédaction de World is Small, à continuer l’un des plus beaux métiers du monde.

Dans tous les cas, la page de 2019 se tourne. Que prévoit les géants de la tech pour ces 365 prochains jours, vous demandez-vous ? Sans aucun doute d’excellentes innovations. Plusieurs produits nous font particulièrement envie : l’iPhone 12, évidemment, d’éventuels AirPods 2, et pourquoi un Macbook nouvelle génération. On peut aussi espérer de nouveaux casques de réalité virtuelle qui sans nul doute bénéficieront de superbes nouveautés. Mais surtout, 2020, c’est l’arrivée de la nouvelle génération de consoles de jeux vidéo, à savoir la Playstation 5 et la Xbox Series X. Jusqu’où iront-elles dans leur quête de beaux graphismes ?

Pour conclure, nous voulions encore une fois te dire merci de ton soutien. N’hésite pas à télécharger l’application disponible sur l’App Store pour recevoir nos alertes et toujours être à la pointe de l’actualité. Bonne année à toi !

