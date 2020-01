Voici les 10 séries les plus téléchargées illégalement en 2019

On pensait que Netflix, Amazon Prime et autres Apple TV+ allaient endiguer une bonne fois pour toutes le fléau du téléchargement illégal de séries. Avec leur offre abordable et leur catalogue quasi infini, la question se posait en effet. Et pourtant, malgré leur incroyable succès, ces plateformes de streaming n’ont pu contrecarrer les odieux plans des internautes (sic).

La preuve avec ce classement publié par TorrentFreak, comme chaque année, qui s’appuie sur les données des torrents puisque celles-ci sont totalement accessibles. Les téléchargements directs et le streaming ne sont pas pris en compte ici, puisqu’il n’est pas possible d’avoir les informations du nombre de téléchargements et de vues, donc les chiffres devraient être encore plus élevés.

Voici donc le top 10 des séries les plus téléchargées illégalement durant l’année 2019 :

Game of Thrones

Chernobyl

The Mandalorian

The Big Bang Theory

Vikings

The Walking Dead

The Flash

Rick et Morty

Supergirl

Arrow

Sans surprise, Game of Thrones règne en maître grâce à sa dernières saison explosive mais qui n’a pas fait l’unanimité. Chernobyl et The Mandalorian, deux succès critiques, ont été massivement téléchargées. En revanche, c’est la chute pour The Walking Dead, qui séduit de moins en moins d’internautes. Pas de série Netflix cependant dans ce classement.

