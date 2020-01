iPad Pro 2020 : un triple capteur photo en approche ?

Apple ambitionne de transformer son iPad en un véritable ordinateur portable. C’est du moins ce que communique la marque à la pomme depuis la sortie de son premier iPad Pro, moins puissant qu’un Macbook, mais terriblement plus transportable. Mais d’après les dernières rumeurs, la future tablette de la firme de Cupertino n’abandonnerait pas son aspect smartphone pour autant, puisqu’elle pourrait disposer d’un triple capteur photo.

Si le prochain iPad Pro, qui pourrait être annoncé en mars 2020, ne changerait pas de design et n’embarquerait pas de technologie révolutionnaire, la présence d’un triple capteur photo pourrait tout de même changer la donne et réhausser encore une fois la qualité de l’appareil, qui sera sans aucun doute vendu très cher. Ce module photo devrait être identique à l’iPhone 11 Pro, à savoir avec un objectif grand angle, un téléobjectif et un objectif ultra grand-angle.

Le compte Twitter onleaks, toujours bien au courant des dernières news Apple, a publié plusieurs images de rendus des prochains iPad Pro. Dès janvier 2019, il avait publié un rendu fidèle de l’iPhone 11 Pro. A voir donc si ce nouvel iPad Pro peut se faire une place au soleil !

4 / 5 ( 1 vote )