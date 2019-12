Les applications les plus téléchargées à Noël sont les réseaux sociaux

Ah, les réseaux sociaux. Loués par les plus jeunes, conspués par les plus vieux, les réseaux sociaux et leurs applications font toujours débat au sein de la société. Et pourtant, tout le monde les utilise. Lors des repas de Noël, ils ont dû être nombreux les débats les mettant en scène. En tout cas, en jetant un coup d’oeil à l’App Store et au classement des applications les plus téléchargés à Noël, celles qui ont le plus cartonnées sont évidemment Snapchat, Instagram, Messenger et Facebook. En cause, le nombre ahurissant de personnes ayant reçu un nouveau téléphone, évidemment.

La première place est donc occupée par Snapchat. L’application de photographies instantanées est suivie par le grand Youtube. La troisième place est occupée par le géant Instagram, appartenant à Facebook. La 4e application le plus téléchargée est WhatsApp, qui devant de peu le ténor du streaming Netflix. En 6e place, l’ahurissante montée de TikTok, toujours plus puissant ! Google Home est juste derrière grâce aux enceintes connectées, qui font partie des beaux cadeaux de Noël. Puis viennent Messenger, Spotify et Facebook qui complètent le top 10.

Six applications de réseaux sociaux dans ces 10 premières places, dont rien que 3 appartenant à Facebook. La première application française, Deezer, est à 13e place. Au delà du top 10, Waze et Google Maps occupent respectivement la 14e et 15e place. Blablacar est 24e…

4 / 5 ( 1 vote )