iPhone 12 : l’année 2020 s’annonce prolifique grâce à la 5G

L’iPhone 11 et ses dérivés Pro et Pro Max sont sortis il y a quelques mois à peine, mais les yeux du monde entier sont déjà rivés sur les projets d’Apple pour l’année 2020. Et à quelques jours de la nouvelle année, un fournisseur d’Apple s’annonce plutôt optimiste quant aux chiffres de ventes du prochain iPhone de la marque à la pomme. Le fabricant japonais de condensateurs utilisés dans les smartphones Taiyo Yuden pense en effet que la 5G va permettre de booster considérablement les ventes d’iPhone.

« Nous recevons déjà des commandes pour des stations 5G », a déclaré Shoichi Tosaka, le patron de Taiyo Yuden, à Bloomberg. « Au début de l’année prochaine, nous devrions commencer à recevoir des commandes en rapport avec la 5G pour les smartphones », a-t-il ajouté. Il indique également que la demande de 5G va être très importante dans le monde, mais surtout en Chine.

Concernant Apple, le dirigeant de ce fournisseur prolifique ajoute que rien n’a pour l’instant été commandé pour l’iPhone compatible 5G. Il faudra probablement attendre le mois de juin pour que les commandes pointent le bout de leur nez. Mais Taiyo Yuden se veut rassurant : le fabricant a les épaules assez larges pour respecter n’importe quelle commande de la part d’Apple.

4 / 5 ( 1 vote )