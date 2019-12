Star Wars 9 fait moins bien au box-office que les épisodes 7 et 8

S’il y a une saga qui fait parler d’elle en ce moment, c’est bien évidemment celle de Star Wars, dont la dernière trilogie vient de se terminer avec la sortie du 9e épisode (sans compter les spin-off) ! L’Ascension de Skywalker fait d’ores et déjà couler beaucoup d’encre, entre ceux qui l’ont adoré grâce à son final spectaculaire, et ceux qui l’ont détesté à cause de présumées incohérences et d’éléments scénaristiques considérés comme “too-much”. Un peu comme l’ensemble de cette trilogie, qui n’a jamais vraiment été adoubé par les spectateurs et les critiques.

Sorti donc cette semaine, l’Ascension de Skywalker n’a généré que 373,5 millions de dollars au box-office, dont 175,5 millions de dollars en Amérique du nord et 198 millions de dollars dans le reste du monde. “Que”, parce qu’un épisode d’une telle saga devrait faire beaucoup plus. Pour comparaison, le Réveil de la Force, le 7e volet, avait engrangé des recettes de 494 millions de dollars sur la même période et Les Derniers Jedi était à 437,5 millions de dollars !

Pour expliquer cette baisse, on peut tabler sur la déception des spectateurs : le 7e épisode avait été reçu comme une sorte de remake du 4e épisode (Un nouvel espoir), et le 8e épisode avait carrément été critiqué comme un nanar au vu de certaines facilités scénaristiques (on pense à Leia et son “sauvetage”…).

4 / 5 ( 1 vote )