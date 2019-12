Apple est le constructeur de smartphones qui fait le plus de profits

Lorsqu’on vous dit qu’Apple est la marque préférée des utilisateurs de smartphones, on ne vous ment pas ! La preuve avec cette toute nouvelle statistique qui vient confirmer la très bonne santé de la marque à la pomme. Actuellement, la firme de Cupertino est le troisième constructeur de smartphones en termes de ventes, derrière Samsung et Huawei. Et pourtant, le fabricant est largement devant tous ses concurrents lorsque l’on parle de bénéfices.

Les plus médisants diront que les marges que se fait le constructeur est dû à un tarif des composants bas, eux-mêmes vendus à un prix élevés. Dans son étude, le cabinet Counterpoint Research, spécialisé dans le domaine, note que les iPhone ont représenté 32 % du chiffre d’affaires des ventes de smartphones et 66% des bénéfices. « La fidélité des utilisateurs premium sur les principaux marchés comme les États-Unis, l’Union européenne et le Japon est l’une des raisons pour lesquelles Apple peut encore opérer à un niveau de profit que ses concurrents ne peuvent que souhaiter », explique Counterpoint. Apple devrait d’ailleurs continuer à bien se porter grâce à son écosystème, toujours selon le cabinet.

Samsung se positionne à la deuxième place avec 17% des bénéfices, un chiffre en hausse grâce aux Galaxy A et au Note 10. Huawei est 3e. Oppo et Vivo à la 4e, Xiaomi en 5e. De manière générale, les bénéfices pour l’industrie du smartphone ont reculé de 11% sur un an à 12 milliards de dollars au troisième trimestre.

4 / 5 ( 1 vote )