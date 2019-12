Le nouveau smartphone pliable de Samsung fuite en photos

On ne peut pas vraiment dire que le Galaxy Fold fut un succès. Vendu à près de 2000 euros, le téléphone pliable de la marque sud-coréenne Samsung se présentait pourtant comme un bijou de technologie. Les smartphones pliables sont-ils pour autant l’avenir ? Hormis Samsung et Huawei avec son Mate X, aucun autre constructeur ne s’est pourtant lancé dans ce tout nouveau secteur, même si Apple a déjà déposé un brevet pour un téléphone pliable.

En tous les cas, Samsung croit dur comme fer à cette nouvelle technologie. C’est du moins ce que sous-entendent ces toutes nouvelles photos, postées sur le réseau social chinois Weibo. On peut distinctement voir un smartphone pliable au look de Galaxy Fold. Sauf qu’il est encore plus pliable que son prédécesseur ! Alors, Galaxy Fold 2 ou tout nouveau téléphone ? Pour l’instant, nous n’en savons rien, même si la seconde option semble être la bonne.

Le téléphone ressemble plus à une tablette une fois déplié, et dispose d’un écran allongé. On peut également voir un trou en haut, pour le capteur photo. Deux capteurs sont présents à l’arrière. Il ne semble pas avoir de second écran hormis une petite ligne de notifications. Samsung pourrait présenter ce smartphone en février, aux côtés du Galaxy S11.

4 / 5 ( 1 vote )