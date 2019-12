Twitter : vos Live Photos désormais automatiquement transformées en GIF

Voici une annonce qui pourrait ravir les plus connectés des lecteurs. Twitter, aussi appelé réseau social à l’oiseau bleu, pour les plus poétiques d’entre nous, vient de présenter une nouveauté spécialement conçue pour les utilisateurs d’iPhone.

Give the gift of GIFs. You can now upload your iOS Live Photos as GIFs anywhere you upload photos on Twitter. pic.twitter.com/D8TIfsBwyd

— Twitter (@Twitter) December 11, 2019