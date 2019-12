Games Awards : Sekiro sacré jeu vidéo de l’année, la Xbox Series X annoncée

Ca y est, la cérémonie des Games Awards, dont la rédaction de World is Small a parlé hier soir, à quelques heures seulement de sa tenue aux Etats-Unis, s’est clôturée très tôt ce matin (vers 6 heures françaises). Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle fut riche en surprises, mais pas forcément celles que l’on croyait.

Lors de cette grande messe du jeu vidéo est sacré le meilleur titre de l’année, qui remporte ainsi le GOTY, pour Game of The Year. Si nous nous étions avancés hier et espérions secrètement que Death Stranding, ayant pour guest stars Norman Reedus et Mads Mikkelsen, remporte le prix, c’est le très difficile Sekiro, de From Software, qui s’est imposé sur le fil. N’oublions pas que ce sont pas moins de 80 rédactions traitant le jeu vidéo qui décident du GOTY.

La conférence des Games Awards a également permis à Microsoft d’annoncer sa prochaine console de salon, sa mouture “next-gen”, pour ainsi dire. Son nom ? La Xbox Series X. Un drôle de nom qui, on l’espère, n’impactera pas les ventes de la successeuse de la Xbox One X. Si rien d’officiel n’a été annoncé sur sa puissance, on peut légitimement s’attendre à un monstre. La date de sortie est fixée à la fin d’année 2020, tout comme la PS5, du moins officieusement.

