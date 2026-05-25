MacBook Ultra : 5 fonctionnalités qui pourraient justifier ce nom

Les rapports et rumeurs suggèrent que le prochain MacBook Pro qu’Apple lancera pourrait ne pas être un MacBook Pro du tout. Il pourrait en réalité s’agir d’une machine totalement nouvelle et plus ambitieuse : un « MacBook Ultra », positionné au-dessus du Pro comme le portable le plus haut de gamme d’Apple.

Ce positionnement laisserait entendre que les modèles actuels équipés des puces M5 Pro et M5 Max resteraient en vente lors de son lancement.

Un nouveau sommet dans la gamme MacBook

Le MacBook serait le dernier produit Apple à adopter le nom Ultra, déjà utilisé pour l’Apple Watch Ultra, CarPlay Ultra et les puces les plus puissantes de la marque.

Ce nom devrait logiquement s’accompagner d’un prix nettement plus élevé pour ces nouvelles machines. Il s’inscrit aussi dans une tendance plus large chez Apple, qui cherche à proposer davantage de modèles à davantage de niveaux de prix, comme le nouveau MacBook Neo lancé à un tarif inédit de 599 dollars.

Voici les fonctionnalités attendues sur le MacBook Ultra, dont la commercialisation pourrait avoir lieu plus tard cette année ou début 2027. À ce stade, la seconde fenêtre semble désormais plus probable en raison de la pénurie mondiale de puces mémoire.

Un écran OLED plus lumineux et plus efficace

Mark Gurman de Bloomberg et l’analyste Ming-Chi Kuo affirment qu’Apple prépare la technologie OLED pour ces modèles. Des rapports industriels viennent corroborer leurs informations.

Samsung Display serait chargé de produire les dalles et aurait lourdement investi dans une ligne de production OLED de génération 8.6 en Corée du Sud. Cette ligne aurait récemment franchi une étape importante en vue de la production de masse.

Le MacBook Pro utiliserait une technologie OLED hybride, similaire à celle des derniers iPad Pro d’Apple. Cette technologie combine un substrat en verre avec une encapsulation en film mince.

Elle offrirait une meilleure luminosité, un contraste supérieur et une efficacité énergétique améliorée par rapport aux modèles MacBook Pro actuels, qui utilisent des écrans LCD avec rétroéclairage mini-LED.

Un écran tactile pour la première fois sur Mac

Le nouveau MacBook Pro devrait devenir le premier Mac à prendre en charge la saisie tactile directement sur l’écran. Ce serait un changement notable par rapport à la position historique d’Apple, qui s’est longtemps opposée à l’arrivée d’un écran tactile sur Mac.

Apple avait déjà expérimenté des commandes tactiles avec la Touch Bar OLED sur d’anciens modèles de MacBook Pro, mais cette fonctionnalité avait finalement été abandonnée après un accueil mitigé.

Plutôt que de transformer le MacBook Pro en appareil centré sur le tactile, comme l’iPad, Apple prévoirait de permettre aux utilisateurs de passer naturellement entre le toucher, le trackpad et la souris dans tout le système.

Cela nécessitera des mises à jour de macOS afin de rendre l’interface plus adaptée au tactile. Les utilisateurs pourraient toucher ou cliquer sur les éléments à l’écran, tandis que les contrôles s’adapteraient à la méthode de saisie utilisée.

Par exemple, si un utilisateur touche un élément de la barre de menus, macOS pourrait afficher un ensemble de commandes plus grand et optimisé pour le tactile.

Un design beaucoup plus fin

Mark Gurman a rapporté qu’Apple travaille à rendre le MacBook Pro OLED nettement plus fin. Cette évolution s’inscrirait dans le plan de l’entreprise visant à créer les produits les plus fins et les plus légers de leur catégorie dans toute l’industrie technologique.

Les derniers iPad Pro et iPad Air illustrent déjà cette stratégie, puisqu’ils comptent parmi les appareils les plus fins jamais conçus par Apple.

Le journaliste estime qu’il y a de bonnes chances que le prochain MacBook Pro représente une véritable refonte de la machine, grâce à la combinaison de l’écran OLED et d’un design plus fin.

Il faut rappeler que le MacBook Pro était devenu plus épais et plus lourd lors de sa dernière grande refonte en 2021. Cette génération avait notamment réintroduit plusieurs ports supprimés auparavant au nom de la finesse du châssis.

La grande question sera donc de savoir comment Apple parviendra à affiner son MacBook Pro repensé sans retirer les fonctionnalités qu’elle a réintroduites assez récemment.

Une Dynamic Island à la place de l’encoche

Le très attendu MacBook Pro OLED pourrait abandonner l’encoche actuelle au profit d’une découpe d’écran potentiellement similaire à la Dynamic Island de l’iPhone, selon Bloomberg.

Un tel choix suivrait l’évolution de l’iPhone, dont l’encoche a laissé place à la Dynamic Island à partir des modèles iPhone 14 Pro en 2022.

Comme sur l’iPhone, la Dynamic Island du Mac serait interactive et s’étendrait de manière contextuelle selon l’application ou la fonctionnalité Mac utilisée.

Ce changement pourrait répondre à une critique ancienne des utilisateurs concernant l’encoche, qui empiète physiquement sur la barre de menus de macOS.

Une architecture M6 pensée pour l’IA

Les modèles MacBook Pro repensés devraient embarquer des puces M6 Pro et M6 Max. Celles-ci pourraient adopter un tout nouveau type d’assemblage basé sur le procédé 2 nm de TSMC, permettant d’intégrer plus étroitement des composants comme le CPU, les GPU, la DRAM et le Neural Engine.

Les termes comme 3 nm et 2 nm désignent des générations de technologies de fabrication de puces, chacune avec ses propres règles de conception et son architecture.

À mesure que ces nombres diminuent, ils indiquent généralement des transistors plus petits. Des transistors plus petits permettent d’en intégrer davantage sur une seule puce, ce qui se traduit généralement par des vitesses de traitement plus élevées et une meilleure efficacité énergétique.

Compte tenu de l’évolution de l’industrie, Apple devrait probablement mettre fortement en avant ces processeurs comme étant optimisés pour les flux de travail liés à l’IA.