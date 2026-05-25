iOS 27 : de nouvelles rumeurs évoquent un menu AirPods repensé et d’autres nouveautés

Apple devrait présenter iOS 27 le mois prochain, avant une sortie prévue en septembre. La mise à jour devrait inclure une application Siri dédiée, des capacités Apple Intelligence étendues dans des apps comme Wallet, Safari et Raccourcis, un clavier amélioré avec une meilleure correction automatique, la possibilité d’utiliser Apple Plans via une connexion satellite, et d’autres nouveautés.

Dans sa newsletter Power On publiée aujourd’hui, Mark Gurman de Bloomberg a révélé quatre changements supplémentaires attendus dans iOS 27, liés aux AirPods, à Genmoji, à AirPlay et à Siri.

Un menu AirPods mieux organisé

Selon Mark Gurman, Apple préparerait un menu de réglages AirPods repensé dans iOS 27.

L’objectif serait de mieux organiser les différentes options disponibles, alors que les AirPods ont gagné de nombreuses fonctionnalités au fil des années, entre réduction de bruit, audio adaptatif, commandes personnalisées, santé auditive et options d’accessibilité.

Genmoji et Image Playground gagneraient en qualité

iOS 27 devrait aussi améliorer la qualité des créations générées avec Genmoji et Image Playground.

Ces deux fonctions liées à Apple Intelligence pourraient produire des résultats plus convaincants, avec des images et emoji personnalisés plus précis ou plus naturels.

AirPlay pourrait s’ouvrir à des alternatives

Apple pourrait permettre de définir des alternatives à AirPlay, comme Google Cast, comme solution par défaut.

Cette nouveauté pourrait toutefois être limitée à l’Union européenne, probablement en lien avec les exigences réglementaires locales.

Siri aurait droit à une nouvelle interface sombre

Mark Gurman évoque également une nouvelle interface Siri avec un thème sombre, proche des visuels utilisés par Apple pour la WWDC 2026.

Cette refonte irait dans le sens des nombreuses rumeurs autour d’un Siri profondément repensé dans iOS 27, avec davantage de capacités conversationnelles et une meilleure intégration d’Apple Intelligence.

La keynote de la WWDC 2026 débutera le lundi 8 juin à 10 h, heure du Pacifique. Apple devrait alors détailler ces nouveautés et confirmer les principales évolutions d’iOS 27.