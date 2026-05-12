Hausse des coûts des puces et de la DRAM : le MacBook Neo de base abandonné ?

Apple envisagerait de supprimer la configuration la moins chère du MacBook Neo comme l’une des réponses possibles à la hausse du coût de fabrication de son ordinateur portable populaire, selon Tim Culpan, chroniqueur tech basé à Taïwan et ancien journaliste de Bloomberg.

Le MacBook Neo démarre actuellement aux US à 599 dollars pour le modèle 256 Go, tandis qu’une version 512 Go est proposée à 699 dollars.

Le modèle 256 Go pourrait disparaître

Dans sa dernière newsletter Culpium, Culpan explique que la suppression du modèle d’entrée de gamme avec 256 Go de stockage fait partie des options étudiées par Apple, alors que le coût des composants augmente.

Une telle décision ferait mécaniquement grimper le prix de départ effectif du MacBook Neo de 100 dollars, sans pour autant augmenter le tarif d’une configuration existante.

Apple a déjà appliqué cette stratégie sur d’autres Mac

Apple a récemment adopté une approche similaire avec deux autres modèles de Mac. En mars, l’entreprise a cessé de proposer le Mac Studio avec 512 Go de RAM. La semaine dernière, elle a aussi supprimé l’option de stockage 256 Go la moins chère du Mac mini, faisant passer son prix de départ de 599 à 799 dollars aux États-Unis.

Ces décisions seraient liées à une demande plus forte que prévu et à une pénurie mondiale de puces mémoire, qui fait augmenter les coûts alors que les déploiements de centres de données dédiés à l’IA absorbent une partie importante de l’offre.

La forte demande complique la production du MacBook Neo

Selon Culpan, la pression sur les prix du MacBook Neo est liée à la volonté d’Apple d’accélérer fortement la production.

Les délais de livraison affichés sur le site d’Apple sont actuellement de deux à trois semaines sur l’ensemble de la gamme, après une demande plus élevée que prévu. L’entreprise aurait demandé à ses fournisseurs d’augmenter la capacité de production à 10 millions d’unités, soit environ le double de la prévision initiale de 5 à 6 millions.

Les puces A18 Pro deviennent plus difficiles à sécuriser

Pour atteindre son nouvel objectif de production, Apple doit obtenir un nouvel approvisionnement en puces A18 Pro auprès de TSMC. Le MacBook Neo utilise la même puce que l’iPhone 16 Pro, mais les stocks existants auraient été épuisés par la forte demande initiale.

TSMC disposerait aussi de capacités 3 nm limitées, les commandes liées à l’IA consommant une grande partie de sa production disponible.

Les coûts d’Apple sont encore compliqués par le fait que le premier lot de MacBook Neo utilisait des puces A18 Pro de catégorie inférieure, avec un cœur GPU désactivé. Une nouvelle production donnerait en revanche davantage de puces pleinement fonctionnelles, ce qui augmenterait le coût unitaire avant même l’application d’éventuelles primes pour accélérer la fabrication.

De nouvelles couleurs restent une autre option

Si Apple décide finalement de ne pas supprimer la configuration MacBook Neo à 599 dollars, Culpan affirme que l’entreprise envisage une autre solution : introduire de nouvelles couleurs pour la génération actuelle du Neo afin de mieux faire accepter une éventuelle hausse de prix.