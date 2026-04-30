Les AirPods Ultra pourraient avoir droit à une amélioration majeure face aux AirPods Pro

Dans une publication sur les réseaux sociaux cette semaine, Mark Gurman de Bloomberg a répété qu’Apple prévoyait de lancer de nouveaux AirPods équipés de caméras « pour Siri ».

Le mois dernier, Gurman indiquait que ces AirPods devraient probablement être vendus plus cher que les AirPods Pro 3 actuels, proposés par Apple à 249 dollars. En conséquence, Apple envisagerait d’utiliser l’appellation AirPods Ultra pour ces écouteurs équipés de caméras.

Des caméras pensées pour Siri, pas pour les photos

Les AirPods Ultra ne disposeraient pas de caméras classiques destinées à capturer des photos ou des vidéos. Selon de précédentes informations de Gurman, les écouteurs seraient plutôt équipés de caméras infrarouges utilisant la vision par ordinateur afin de transmettre à Siri des données sur l’environnement de l’utilisateur.

Ces caméras devraient contribuer à améliorer la fonction Visual Intelligence sur l’iPhone 15 Pro et les modèles plus récents. Le fonctionnement serait similaire à celui de la caméra infrarouge intégrée au système Face ID des iPhone.

Pas de gestes de la main attendus pour le moment

En juin 2024, l’analyste Ming-Chi Kuo, spécialiste de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, avait affirmé que des AirPods équipés de caméras pourraient potentiellement permettre un contrôle par gestes dans l’air.

Dans sa publication de cette semaine, Gurman a toutefois indiqué qu’il ne s’attendait pas à ce que ces AirPods prennent en charge les gestes de la main.

Une nouvelle gamme au-dessus des AirPods Pro

Au départ, les rumeurs évoquaient des AirPods avec caméras comme une configuration plus haut de gamme des AirPods Pro 3, un peu comme les AirPods 4 existent avec ou sans réduction active du bruit.

Mais il semble de plus en plus probable que ces écouteurs soient finalement positionnés comme des AirPods Ultra, entièrement au-dessus des AirPods Pro dans la gamme.

Apple préparerait plusieurs produits Ultra

Filipe Espósito de Macworld a récemment rapporté qu’Apple prévoyait de lancer un iPhone Ultra et un MacBook Ultra d’ici l’année prochaine. Les AirPods Ultra feraient donc partie d’un trio de nouveaux appareils Ultra.

Apple utilise déjà cette appellation pour l’Apple Watch Ultra, CarPlay Ultra et les puces allant de M1 Ultra à M3 Ultra.

Un lancement possible avec l’iPhone Ultra

La date de lancement des AirPods Ultra n’est pas encore parfaitement claire. Une annonce en septembre de cette année reste possible si Apple prévoit de les présenter aux côtés de l’iPhone Ultra, son iPhone pliable évoqué depuis longtemps par les rumeurs.

Un MacBook Ultra repensé, équipé d’un écran OLED et de capacités tactiles, serait quant à lui attendu d’ici le début de l’année 2027.