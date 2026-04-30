L’AirTag d’Apple fête ses 5 ans aujourd’hui

Le traceur d’objets AirTag d’Apple fête aujourd’hui ses cinq ans. L’accessoire vendu 29 dollars a passé une demi-décennie comme le traceur d’objets le plus vendu au monde.

L’AirTag a été lancé le 30 avril 2021, aux côtés de l’iMac M1, d’un nouvel iPad Pro et d’une nouvelle Apple TV 4K. Cet accessoire en forme de pièce dispose d’un dos en acier inoxydable poli, d’une résistance à l’eau IP67 et d’une puce U1 Ultra Wideband, qui alimente la fonction Localisation précise.

Cette fonction combine des retours haptiques, visuels et audio pour guider les utilisateurs vers l’emplacement exact d’un objet perdu avec un iPhone 11 ou un modèle plus récent.

Un accessoire pensé pour le réseau Localiser

La configuration se fait en approchant l’AirTag d’un iPhone. Chaque AirTag apparaît ensuite dans l’onglet Objets de l’app Localiser.

Le réseau Localiser, qui s’appuie sur les signaux Bluetooth des appareils Apple situés à proximité pour relayer les données de localisation, permet de retrouver un objet perdu même lorsqu’il se trouve hors de portée directe.

L’AirTag est vendu 29 dollars à l’unité ou 99 dollars en pack de quatre aux US, avec une gravure gratuite disponible.

Des controverses autour des usages détournés

Quelques mois après son lancement, des signalements ont fait état d’utilisations abusives de l’AirTag pour du harcèlement ou des vols de véhicules. Sa petite taille, son prix bas et l’étendue du réseau Localiser en ont fait un outil potentiellement attractif pour des personnes mal intentionnées.

Apple a publié un communiqué en février 2022 en affirmant que les cas d’usage abusif étaient « rares ; toutefois, chaque cas est un cas de trop ». L’entreprise a aussi introduit des avertissements lors de la configuration, rappelant qu’utiliser un AirTag pour suivre une personne sans son consentement constitue un délit dans de nombreuses régions.

Une action collective déposée en Californie en décembre 2022, puis élargie à plus de trois douzaines de plaignants, a affirmé que la précision et le prix abordable du produit le rendaient particulièrement adapté aux usages abusifs. En mars 2024, un juge fédéral a autorisé certaines réclamations à aller de l’avant.

Apple et Google se sont ensuite alignés sur des spécifications multiplateformes afin que les utilisateurs Android reçoivent eux aussi des alertes automatiques en cas de suivi indésirable, comme les utilisateurs d’iPhone.

Un succès commercial malgré les critiques

Malgré la controverse, Apple affirme que l’AirTag est devenu son accessoire de suivi d’objets le plus vendu. L’entreprise cite notamment des témoignages d’utilisateurs ayant retrouvé des bagages, des vélos et des sacs perdus au fil des années.

Apple a lancé l’AirTag de deuxième génération en janvier 2026. Ce modèle mis à jour intègre une puce Ultra Wideband de deuxième génération, avec une fonction Localisation précise capable de fonctionner jusqu’à 50 % plus loin.

Il comprend aussi une puce Bluetooth améliorée et un haut-parleur 50 % plus puissant que celui du modèle original. Pour la première fois, la Localisation précise fonctionne également avec l’Apple Watch Series 9 et les modèles plus récents.

Un démontage a révélé que l’aimant du haut-parleur est plus solidement fixé dans le modèle de deuxième génération, ce qui le rend plus difficile à retirer. Cette modification vise à limiter une manipulation auparavant utilisée pour désactiver les alertes de suivi indésirable.

Le prix reste inchangé aux États-Unis, avec 29 dollars pour un AirTag et 99 dollars pour un pack de quatre.