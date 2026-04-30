iPad Ultra : Apple aurait probablement abandonné le projet

Apple aurait abandonné ses projets d’iPad Ultra pliable, après plusieurs années de performances commerciales décevantes pour l’iPad Pro.

L’information vient principalement du leaker connu sous le nom Instant Digital sur Weibo. Il a publié cette remarque en réponse à une question sur une éventuelle intégration de l’iPad dans une gamme « Ultra » d’appareils Apple.

Instant Digital a cité l’Apple Watch Ultra, les puces M-series Ultra, l’iPhone Ultra et un MacBook Ultra avec écran OLED comme des produits en préparation, mais a explicitement exclu l’iPad de cette liste. Selon lui, cette décision serait liée aux faibles performances commerciales de l’iPad Pro. Il ajoute qu’Apple n’aurait désormais « aucun projet » de sortir un iPad Ultra.

Les ventes de l’iPad Pro seraient insuffisantes

Les difficultés commerciales de l’iPad Pro sont bien documentées. En octobre 2024, il avait été rapporté que les prévisions de livraisons pour l’iPad Pro M4 avaient été fortement réduites, après une demande inférieure aux attentes lors de son lancement plus tôt dans l’année.

L’analyste Ross Young de DSCC avait abaissé sa prévision annuelle 2024, passant d’un maximum de 10 millions d’unités à seulement 6,7 millions. Les livraisons du modèle 13 pouces devaient même chuter de plus de 50 % au troisième trimestre et de 90 % au quatrième trimestre.

Selon Young, cet accueil mitigé s’expliquerait en partie par un prix élevé. Le modèle 11 pouces démarre à 999 dollars, tandis que le modèle 13 pouces commence à 1 299 dollars, des niveaux susceptibles de freiner les acheteurs qui considèrent les tablettes comme des appareils secondaires, en complément d’un smartphone ou d’un ordinateur portable.

Le chiffre d’affaires de l’iPad a reculé pendant trois années consécutives, et cette catégorie ne représentait plus que 6,73 % du chiffre d’affaires total d’Apple en 2025.

Un iPad pliable de 20 pouces encore incertain

Dans sa dernière newsletter Power On, Mark Gurman de Bloomberg affirme qu’Apple développe depuis quelque temps un iPad pliable de 20 pouces. Le projet serait une priorité pour John Ternus, Senior Vice President of Hardware Engineering et futur PDG d’Apple.

Gurman nuance toutefois fortement les perspectives de lancement. Selon plusieurs personnes ayant travaillé sur ce projet, l’appareil pourrait finalement rester « une expérience étrange qui ne verra jamais le jour ».

Un développement compliqué et un prix très élevé

L’iPad pliable évoqué dans les rumeurs aurait connu un développement long et difficile. En octobre dernier, il était apparu que des défis d’ingénierie liés au poids, aux fonctionnalités et à la technologie d’écran avaient repoussé l’objectif de lancement d’Apple de 2028 à 2029, voire plus tard.

L’appareil serait développé autour d’un grand écran OLED fourni par Samsung, avec une attention particulière portée à la réduction de la pliure visible, comme sur le futur iPhone pliable.

Les prototypes pèseraient environ 3,5 livres, soit près de 1,6 kg. Cela les rendrait plus lourds qu’un MacBook Pro 14 pouces et presque trois fois plus lourds qu’un iPad Pro 13 pouces. L’appareil aurait aussi pu être vendu jusqu’à 3 900 dollars, soit environ trois fois le prix de départ de l’iPad Pro 13 pouces, fixé à 1 299 dollars.

Un produit difficile à positionner entre iPad et Mac

L’une des grandes incertitudes concernerait aussi la catégorie même du produit. En mars, Gurman expliquait qu’un iPad pliable géant remettrait en question la tradition d’Apple, qui consiste à séparer clairement les gammes Mac et iPad.

En interne, certains le décriraient comme un iPad pliable, tandis que d’autres y verraient plutôt un MacBook entièrement composé d’un écran. Fermé, l’appareil ressemblerait à un Mac, avec une coque en aluminium et aucun écran extérieur.

Son design serait proche du MateBook Fold de Huawei, une tablette pliable de 18 pouces actuellement proposée à 3 400 dollars.

La marque Ultra se développerait ailleurs chez Apple

Ces informations arrivent alors qu’Apple préparerait l’extension de sa marque Ultra à plusieurs gammes de produits. Au moins trois appareils Ultra seraient attendus cette année : un iPhone Ultra pliable autour de 2 000 dollars, des AirPods Ultra avec caméras pour Visual Intelligence, et un MacBook Ultra équipé d’un écran OLED tactile, jusqu’à 20 % plus cher que la gamme MacBook Pro actuelle.

Une source citée par Macworld aurait ensuite corroboré les noms iPhone Ultra et MacBook Ultra.

Apple utilise déjà l’appellation Ultra pour l’Apple Watch Ultra, les puces M-series Ultra et CarPlay Ultra. Un iPad Ultra aurait donc pu sembler logique dans une famille d’appareils plus haut de gamme et plus expérimentaux, placés au sommet de chaque gamme.

Mais avec un iPad Pro qui peine déjà à convaincre les acheteurs à son prix actuel, la question de la demande pour un iPad encore plus cher semble presque se répondre d’elle-même.