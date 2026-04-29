Notepad++ sur Mac arrive après 20 ans d’attente

Le célèbre éditeur de code Notepad++ est désormais disponible sous forme d’application macOS native, grâce à un portage open source réussi de la base de code Windows originale. Ce remplaçant de Notepad fonctionne comme une application universelle, ce qui signifie qu’il est compatible avec les Mac équipés de puces Apple silicon comme avec les Mac Intel.

Notepad++ fait partie des éditeurs de texte les plus populaires sur Windows depuis plus de 20 ans. Jusqu’ici, les utilisateurs Mac venant de Windows, ou travaillant sur les deux plateformes, devaient choisir entre abandonner cet éditeur ou l’exécuter via une couche de compatibilité comme Wine ou CrossOver.

Désormais, ces utilisateurs n’ont plus à faire ce compromis.

Une expérience identique à la version Windows

L’expérience d’édition est identique à celle de la version Windows, jusqu’au moteur Scintilla, à la gestion des onglets, à la coloration syntaxique pour plus de 80 langages, à la recherche et au remplacement, à l’enregistrement de macros et à la prise en charge des extensions.

La seule différence concerne l’intégration à macOS. Les menus, boîtes de dialogue, sélecteurs de fichiers, raccourcis clavier et fenêtres utilisent désormais les API Cocoa natives de macOS, pour une expérience plus cohérente avec le système d’Apple.

Un portage open source maintenu par Andrey Letov

Notepad++ pour macOS est maintenu par Andrey Letov, qui a écrit l’interface Cocoa en Objective-C++ remplaçant la partie Win32 de Notepad++.

L’application peut être téléchargée depuis le site de Notepad++. Elle est entièrement gratuite et publiée sous licence GNU General Public License. Il n’y a donc ni publicité, ni abonnement, ni frais cachés.