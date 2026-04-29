iOS 27 : un mode Siri sur l’app Appareil photo pour scanner les étiquettes nutritionnelles

Apple prévoit d’intégrer davantage Apple Intelligence et Siri dans ses applications avec iOS 27, y compris dans l’app Appareil photo, selon Bloomberg. L’application Appareil photo d’iOS 27 disposerait d’un mode Siri dédié, disponible aux côtés des modes déjà existants Photo, Vidéo, Portrait et Panorama.

Lorsque le mode Siri serait activé, le bouton de déclenchement actuel de l’app Appareil photo afficherait le logo Apple Intelligence, afin d’indiquer aux utilisateurs que les fonctionnalités Siri sont disponibles.

Visual Intelligence deviendrait plus accessible

Le mode Siri intégrerait Visual Intelligence, ce qui rendrait cette fonction plus facile à trouver et à utiliser. Aujourd’hui, Visual Intelligence s’active par un appui long sur le bouton Camera Control, un geste que de nombreux utilisateurs ne connaissent probablement pas.

En étant déplacée directement dans l’app Appareil photo avec une présentation associée à Siri, Visual Intelligence gagnerait donc en visibilité. Apple chercherait ainsi à faire de cette fonction IA un usage plus naturel au quotidien, plutôt qu’une option cachée derrière un raccourci matériel.

De nouvelles fonctions pour la nutrition et les contacts

En plus de son intégration dans l’app Appareil photo, Visual Intelligence serait enrichie de nouvelles capacités. Elle pourrait notamment scanner une étiquette nutritionnelle sur un produit alimentaire afin d’enregistrer les informations diététiques correspondantes.

Les utilisateurs pourraient aussi s’en servir pour ajouter directement dans l’app Contacts les coordonnées d’une personne, par exemple à partir d’une carte de visite ou d’un support imprimé.

MacRumors avait déjà découvert des indices sur ces nouveautés Visual Intelligence dans le code d’Apple à la mi-avril. Selon ces éléments, la fonction Nutrition permettrait de scanner les étiquettes présentes sur les emballages alimentaires afin de suivre les calories et les macronutriments via l’app Santé.

La fonction Contacts permettrait quant à elle de scanner des numéros de téléphone et des adresses sur des cartes de visite ou d’autres supports papier, avant d’ajouter ces informations dans l’app Contacts. Une autre nouveauté liée à Wallet permettrait à Visual Intelligence de récupérer les informations de billets d’événements physiques et de cartes de membre pour en générer des versions numériques.

Les fonctions existantes resteraient disponibles

Les fonctions actuelles de Visual Intelligence resteraient accessibles. L’outil continuerait notamment à identifier des objets comme des plantes et des animaux, à ajouter des événements dans l’app Calendrier et à envoyer des informations visuelles à ChatGPT ou à la recherche d’images Google.

Les utilisateurs pourraient toujours accéder à la nouvelle version de Visual Intelligence via le bouton Camera Control. Mais au lieu d’ouvrir l’expérience Visual Intelligence indépendante actuelle, ce raccourci lancerait désormais l’interface Siri directement dans l’app Appareil photo.

Une annonce attendue à la WWDC 2026

Apple présentera iOS 27 lors de la Worldwide Developers Conference, dont le coup d’envoi est prévu le 8 juin 2026.