Intel répond au MacBook Neo avec une puce 21% plus rapide

Le lancement du MacBook Neo par Apple, et surtout son rapport prix/performances impressionnant, a provoqué une onde de choc dans l’univers Windows.

Intel vient désormais de répondre avec le lancement d’un processeur destiné à des ordinateurs portables abordables similaires. Un premier benchmark suggère qu’il serait 21 % plus rapide que l’A18 Pro utilisé dans le MacBook Neo.

Le MacBook Neo a surpris jusqu’aux fans de Windows

Le prix du MacBook Neo a surpris aussi bien dans l’écosystème Apple qu’en dehors. Même les fans de Windows ont été étonnés par la valeur proposée par cette machine.

« Je n’arrive pas à y croire : le MacBook Neo à 599 dollars d’Apple vient de mettre une pression énorme sur le marché des PC portables Windows (Microsoft ferait mieux de s’inquiéter) […] Ce nouveau portable macOS à bas prix est tout ce dont Monsieur ou Madame Tout-le-Monde pourrait avoir besoin sur un ordinateur en 2026. »

Jusqu’ici, aucun ordinateur portable Windows ne semblait vraiment en mesure de rivaliser avec la combinaison proposée par le MacBook Neo : qualité matérielle, performances, autonomie et prix.

Intel mise sur Wildcat Lake Core 300

L’une des raisons de cet écart tenait à l’absence d’une puce adaptée pour alimenter un équivalent Windows du MacBook Neo. Intel aurait désormais corrigé ce point avec le lancement de la nouvelle puce Wildcat Lake Core 300.

Tweaktown rapporte que cette puce égale les performances monocœur de l’A18 Pro, tout en étant 21 % plus rapide dans un benchmark multicœur.

Sur PassMark, la nouvelle puce Wildcat Lake a obtenu un score multicœur de 15 222 et un score monocœur de 4 047. Pour mettre ces résultats en perspective, le score monocœur n’a rien d’exceptionnel, puisque le processeur ne peut monter qu’à 4,6 GHz sur ses cœurs P. En revanche, le résultat multicœur est impressionnant, car il devance l’Apple A18 Pro de 21 %. C’est précisément la puce utilisée dans le nouveau MacBook Neo. Le score monocœur de l’A18 Pro est de 4 066, soit un résultat quasiment identique à celui du Wildcat Lake Core 5 320.

Les performances ne suffiront pas à rattraper Apple

Comme le souligne Roman Loyola de Macworld, rivaliser avec le MacBook Neo ne se résume pas à égaler ou dépasser les performances de sa puce.

Au-delà du débat entre macOS et Windows, il reste à voir si cette nouvelle puce d’Intel pourra rivaliser avec l’A18 Pro en matière d’autonomie. Il faudra aussi vérifier si les fabricants de PC Windows seront capables de proposer une qualité de fabrication proche de celle du MacBook Neo à un prix comparable.