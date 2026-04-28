La police française recense 135 cas d’enlèvements liés aux cryptos depuis 2023

La police française affirme que 75 suspects sont actuellement en détention provisoire après avoir tenté d’enlever des détenteurs de cryptomonnaies ou des membres de leur famille, afin d’exiger du Bitcoin et des altcoins en échange de leur libération.

L’unité de lutte contre la criminalité organisée du Parquet national, aussi connue sous le nom de Pnaco, décrit ces affaires comme un « phénomène qui évolue rapidement ». Seuls trois cas de ce type avaient été signalés en 2023, avant une hausse à 18 cas en 2024, puis une envolée de 272 % l’an dernier, selon le Pnaco.

« Nous avons identifié plusieurs individus impliqués dans plusieurs affaires », a déclaré Vanessa Perrée, cheffe du Pnaco, selon le journal français Le Parisien. « Nous avons révélé l’existence de réseaux structurés. »

Depuis le début de l’année, les procureurs affirment avoir identifié 47 affaires. Parmi les plus récentes figure celle d’une famille de cinq personnes, qui aurait été tenue en joue par des malfaiteurs. Ces derniers seraient repartis avec leur voiture et un cold wallet contenant 800 000 dollars de cryptomonnaies.

Les opérations de répression se poursuivent

Le Pnaco affirme que les actions menées par la police et les procureurs commencent à porter leurs fruits.

À ce jour, 88 personnes, dont une douzaine de mineurs, ont été mises en examen dans 12 affaires actives d’enlèvements liés aux cryptomonnaies. La grande majorité de ces 75 suspects restent en détention provisoire, avec une grande partie des arrestations réalisées ces derniers mois, selon les procureurs.

Le Pnaco a indiqué avoir récemment mis en examen trois hommes, âgés de 25 à 30 ans, dans le cadre d’une affaire de crypto-enlèvement signalée en novembre à Challes-les-Eaux, en Savoie.

Les enquêteurs affirment que deux d’entre eux sont également poursuivis pour une « affaire similaire » signalée quelques semaines plus tard en Charente-Maritime.

Tous les suspects ont déjà des antécédents judiciaires, a ajouté le Pnaco.

Un mineur arrêté après une tentative d’extorsion violente

Dans une autre affaire, la police a arrêté un garçon de 17 ans soupçonné d’avoir enlevé une femme et sa mère de 67 ans dans le cadre d’une tentative violente d’extorsion de cryptomonnaies.

Les policiers affirment avoir retrouvé l’adolescent « en train de jouer à des jeux PlayStation dans la maison familiale », quelques jours après l’attaque, a rapporté le journal français Le Monde.

Le garçon et deux complices présumés auraient forcé les deux femmes à monter dans le coffre de leur voiture. Selon la police, des traces de sang appartenant à l’une des victimes présumées ont été retrouvées dans le véhicule.

Les enquêteurs indiquent que le trio a reconnu avoir été « recruté » sur Telegram par un individu se faisant appeler « Hermano », ce qui signifie « frère » en espagnol.

Deux des suspects ont été arrêtés alors qu’ils tentaient de monter dans un bus à destination de l’Espagne.