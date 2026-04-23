Le Mac mini de base est en rupture sur l’Apple Store en ligne

Apple semblerait être en rupture de stock du Mac mini de base, l’ordinateur étant désormais affiché comme « indisponible actuellement » sur l’Apple Store en ligne.

Le Mac mini de base correspond au modèle équipé de la puce M4, de 256 Go de stockage et de 16 Go de RAM. Les versions du Mac mini M4 avec davantage de stockage restent encore disponibles, tout comme les modèles de Mac mini équipés de la puce M4 Pro.

Les configurations avec 24 Go de RAM sont elles aussi toujours proposées, mais certains modèles avec 32 Go de RAM ou plus sont déjà en rupture de stock.

Une rupture qui ne signifie pas forcément une mise à jour imminente

Lorsqu’un appareil Apple tombe en rupture de stock, cela peut parfois être interprété comme le signe d’un renouvellement proche.

Mais dans le cas du Mac mini, il n’est pas encore certain que ce soit réellement ce qui se passe. Le Mac mini connaît actuellement une forte demande, notamment parce que certains acheteurs l’utilisent comme machine pour faire tourner des modèles d’IA en local.

Il est donc possible que cette rupture soit davantage liée à la demande qu’à l’arrivée imminente d’une nouvelle version.

Les pénuries de RAM continuent de peser

Apple fait aussi face à des pénuries de RAM provoquées par une hausse mondiale de la demande en mémoire, ce qui a entraîné une augmentation des prix.

Ces tensions sur la mémoire avaient déjà provoqué des ruptures de stock sur certains Mac mini haut de gamme et sur plusieurs configurations de Mac Studio.

Apple avait même retiré plus tôt cette année de sa boutique en ligne le Mac Studio 512 Go.

Les Mac mini M5 sont prévus, mais pas tout de suite

Apple préparerait bien des versions M5 et M5 Pro du Mac mini pour 2026.

Mais cette mise à jour pourrait ne pas arriver avant plus tard dans l’année, justement à cause des difficultés d’approvisionnement en RAM.