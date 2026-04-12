iOS 26.4.1 comprend ces deux changements pour les iPhone

Apple a publié aujourd’hui une petite mise à jour iOS 26.4.1 pour les iPhone 11 et les modèles plus récents. Même si les notes de version de cette mise à jour ne mentionnent que des « correctifs de bugs » sans plus de détails, deux changements précis ont depuis été identifiés.

D’abord, 9to5Mac a repéré un fil de discussion sur les forums Apple Developer indiquant qu’iOS 26.4.1 corrige un bug d’iOS 26.4 qui affectait la synchronisation iCloud dans certaines applications.

Ensuite, un document d’assistance Apple destiné aux entreprises indique que la Protection de l’appareil volé sera automatiquement activée sur les iPhone qui passent d’iOS 26.4 à iOS 26.4.1. Cela concernerait vraisemblablement les appareils gérés par une entreprise ou une organisation, car iOS 26.4 avait déjà activé cette fonction par défaut pour les utilisateurs classiques.

Un correctif pour la synchronisation iCloud

L’un des changements les plus concrets d’iOS 26.4.1 semble donc concerner un problème de synchronisation iCloud apparu avec iOS 26.4.

Même si Apple ne l’a pas détaillé publiquement dans ses notes de version, ce correctif pourrait améliorer le fonctionnement de certaines applications dépendantes d’iCloud, en rétablissant une synchronisation normale des données.

La Protection de l’appareil volé renforcée sur certains iPhone

Introduite avec iOS 17.3, la Protection de l’appareil volé ajoute une couche de sécurité supplémentaire lorsqu’une personne s’est fait voler son iPhone et que le voleur connaît aussi le code de déverrouillage.

Cette fonction a été conçue pour limiter les cas où des voleurs observent discrètement le code d’un utilisateur avant de lui dérober son iPhone, souvent dans des lieux publics comme des bars.

Lorsque cette option est activée, une authentification via Face ID ou Touch ID est exigée pour un plus grand nombre d’actions sensibles sur l’iPhone. Cela inclut notamment l’affichage des mots de passe ou des passkeys enregistrés dans le trousseau iCloud, la demande d’une nouvelle Apple Card, la désactivation du mode Perdu, l’effacement de l’appareil, l’utilisation des moyens de paiement enregistrés dans Safari et d’autres opérations sensibles.

Dans ces cas, aucune alternative via le code de déverrouillage n’est proposée si l’utilisateur ne parvient pas à valider Face ID ou Touch ID.

Un délai de sécurité pour les actions les plus sensibles

Pour certaines opérations particulièrement critiques, comme le changement du mot de passe du compte Apple associé à l’iPhone, la fonction ajoute aussi un délai de sécurité en plus de l’authentification biométrique.

Dans ce scénario, l’utilisateur doit d’abord s’authentifier avec Face ID ou Touch ID, attendre une heure, puis s’authentifier une seconde fois avec Face ID ou Touch ID.

En revanche, ce délai n’est pas appliqué lorsque l’iPhone se trouve dans un lieu familier, comme le domicile ou le lieu de travail de l’utilisateur.

Une fonction qui n’était pas activée par défaut avant iOS 26.4

Avant iOS 26.4, la Protection de l’appareil volé était désactivée par défaut sur tous les iPhone.

Il reste possible de l’activer manuellement dans l’application Réglages, dans la section Face ID et code.