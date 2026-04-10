L’iPhone pliable doté d’un écran OLED fabriqué par Samsung ?

Apple aurait conclu un accord pour s’approvisionner exclusivement auprès de Samsung en dalles OLED pliables pendant les trois prochaines années, selon The Elec. Plusieurs médias ont ensuite repris cette information, en indiquant que Samsung Display serait le seul fournisseur retenu pour ce composant clé du futur iPhone pliable.

Selon le média coréen, Apple n’utiliserait donc pas d’écrans pliables provenant d’autres fournisseurs dans le cadre de cet accord. L’entreprise aurait accepté ces conditions faute d’alternatives réellement viables sur le marché.

Cette année, Apple serait attendue sur un iPhone pliable au format livre, capable de s’ouvrir pour révéler un écran interne proche de la taille d’un iPad mini. Les dernières informations évoquent un appareil toujours prévu pour la période habituelle de lancement de l’iPhone, même si d’autres rapports continuent de faire état d’incertitudes sur le calendrier.

Samsung fournirait une technologie OLED adaptée au pliable

Samsung serait chargé de fournir à Apple des dalles OLED pliables dotées de la technologie CoE (Color filter on Encapsulation), déjà utilisée dans l’univers des écrans pliables. Cette approche consiste à supprimer le polariseur et à former une couche de filtre coloré au-dessus de la couche d’encapsulation, ce qui aide à mieux gérer les contraintes liées au pliage.

Les polariseurs peuvent en effet favoriser l’apparition de fissures au niveau des zones de flexion. Dans ce contexte, la technologie CoE apparaîtrait comme une exigence presque incontournable pour un appareil pliable haut de gamme.

Apple miserait sur une base technique déjà éprouvée

Toujours selon ce rapport, l’écran utiliserait les mêmes matériaux OLED M14 que ceux attendus sur l’iPhone 17 Pro Max, plutôt qu’une nouvelle génération de composants. Ce choix serait motivé par la fiabilité et par des coûts plus maîtrisés, Apple préférant s’appuyer sur une solution déjà testée et jugée suffisamment robuste.

Autrement dit, Apple chercherait moins à introduire une rupture technologique totale qu’à sécuriser le lancement de son premier iPhone pliable avec une architecture d’écran déjà bien validée.

Un calendrier encore discuté selon les sources

D’après Bloomberg, le développement de l’iPhone pliable progresserait correctement et l’appareil serait toujours sur les rails pour un lancement dans la fenêtre habituelle de septembre. Cette lecture contredit toutefois un rapport plus prudent de Nikkei Asia, relayé par Reuters, qui évoquait récemment des difficultés d’ingénierie susceptibles de perturber le calendrier.

Une source citée par The Elec affirme néanmoins que, même si l’assemblage final du produit devait prendre du retard, Samsung Display commencerait bien la production des dalles pliables pour Apple au deuxième trimestre de cette année, comme prévu initialement, avec un premier envoi de 3 millions d’unités.

Apple étendrait progressivement l’OLED à d’autres produits

Au-delà de l’iPhone, Apple utilise déjà des écrans OLED sur l’iPad Pro et sur l’Apple Watch. Les informations récentes indiquent qu’Apple n’aurait pas l’intention d’ajouter l’OLED à l’iPad d’entrée de gamme pour le moment, mais que l’iPad mini pourrait y passer en 2026.

Du côté du Mac, plusieurs rapports évoquent aussi un MacBook Pro OLED lors de sa prochaine refonte, ainsi qu’un MacBook Air OLED plus tard, ce qui montre qu’Apple poursuivrait une stratégie d’extension progressive de cette technologie sur l’ensemble de sa gamme.