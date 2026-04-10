Leaker : Apple lancera l’iPhone Air 2, peu importe à quel point il pourrait mal se vendre

Malgré les ventes compliquées de l’iPhone Air, un leaker bien connu affirme qu’Apple poursuivra le développement d’au moins deux générations de l’appareil. Il avance aussi que l’iPhone 18 standard ne connaîtra pratiquement aucun changement extérieur majeur.

Dans une récente publication sur Weibo, le leaker connu sous le nom de Fixed Focus Digital a indiqué que l’iPhone 18 standard ne bénéficierait pas de changements importants dans son design, ce qui va dans le sens des rumeurs évoquant une mise à jour assez progressive.

« Le modèle standard de l’iPhone 18 ne verra pratiquement aucun changement dans son design extérieur, si ce n’est un éventuel léger ajustement de ses dimensions. »

Dans une autre publication, le même leaker affirme qu’Apple prévoit toujours de lancer un iPhone Air de deuxième génération.

« L’Air 2 suivra son cycle de renouvellement produit habituel ; peu importe à quel point les ventes pourraient être catastrophiques, Apple serrera les dents et ira jusqu’au bout avec au moins deux générations… »

Des ventes de l’iPhone Air jugées très faibles

Les ventes de l’iPhone Air seraient en grande difficulté depuis son lancement en septembre 2025.

Une enquête menée par KeyBanc Capital Markets auprès d’investisseurs aurait révélé une « demande quasiment inexistante » pour l’appareil. De son côté, l’analyste de la chaîne d’approvisionnement Ming-Chi Kuo avait indiqué que les fournisseurs devaient réduire leur capacité de production de plus de 80 % entre le lancement et le premier trimestre 2026.

Luxshare aurait cessé de produire l’iPhone Air dès le mois d’octobre, tandis que Foxconn devait mettre fin à la production avant la fin décembre, au point que l’appareil serait désormais considéré comme totalement sorti de production.

L’iPhone 12 mini, l’iPhone 13 mini, l’iPhone 14 Plus et l’iPhone 15 Plus avaient connu des performances comparables, avec seulement deux générations chacun.

Apple préparerait malgré tout une vraie évolution pour l’iPhone Air 2

Selon The Information, Apple envisagerait désormais une refonte de l’iPhone Air afin d’ajouter un second capteur photo arrière, l’un des principaux reproches adressés au modèle actuel.

Un rapport indique que ce second appareil photo pourrait être un capteur Fusion Ultra Wide de 48 mégapixels. D’autres informations ont déjà évoqué un travail d’Apple sur cette deuxième génération pour réduire le poids, ajouter un refroidissement par chambre à vapeur, améliorer la capacité de la batterie, affiner le module Face ID et intégrer les puces A20 et C2.

L’iPhone 18 standard miserait sur une évolution mesurée

L’iPhone 18 standard serait attendu comme une mise à jour plus incrémentale.

Il devrait intégrer les puces A20 et C2, 12 Go de mémoire, une caméra frontale de 24 mégapixels et un bouton Camera Control simplifié.

Autrement dit, Apple chercherait surtout à faire évoluer la fiche technique plutôt qu’à transformer en profondeur l’apparence de son modèle standard.

Apple se dirigerait vers un lancement en deux temps

Apple serait désormais largement perçue comme prête à rompre avec son calendrier habituel de lancement annuel en septembre pour la gamme iPhone 18.

La marque répartirait sa gamme sur deux fenêtres distinctes. Les iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et l’iPhone pliable seraient attendus à l’automne 2026, tandis que l’iPhone 18 standard, l’iPhone 18e et l’iPhone Air 2 arriveraient plutôt au printemps 2027.

Un rapport de Nikkei Asia allant dans le même sens précise que cette stratégie viserait à la fois à mieux optimiser les ressources et à maximiser les revenus générés par les modèles premium.