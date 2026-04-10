iPhone 18 Pro : Apple n’aurait toujours pas tranché sur la Dynamic Island

Apple hésiterait encore entre deux options pour la Dynamic Island de l’iPhone 18 Pro, et aucune décision finale n’aurait encore été prise, selon le leaker de Weibo connu sous le nom de Digital Chat Station.

Dans une nouvelle publication partagée aujourd’hui, le leaker explique que les retours actuels de la chaîne d’approvisionnement pointent vers un scénario A/B. Une première option consisterait à conserver le moule d’écran déjà utilisé sur l’iPhone 17 Pro, tandis que l’autre introduirait une « Mini Dynamic Island » nettement plus petite, rendue possible par le déplacement sous l’écran des composants récepteur et émetteur de Face ID.

« Les retours actuels de la chaîne d’approvisionnement suggèrent un scénario de test A/B : une option conserve le moule d’écran existant, tandis que l’autre adopte une ‘Mini Dynamic Island’ avec les composants RX du récepteur/émetteur de Face ID placés sous l’écran. S’ils choisissent cette seconde solution, on a l’impression que les ventes ne seront une fois de plus pas un sujet. »

Apple aurait légèrement changé de direction

Cette nouvelle prise de parole marque un léger changement par rapport à la position précédente du leaker.

Plus tôt cette année, Digital Chat Station affirmait qu’Apple semblait plutôt s’orienter vers la réutilisation du design de l’an dernier, ce qui aurait laissé la Dynamic Island globalement inchangée.

Ce rapport faisait alors figure de voix dissonante face à un ensemble d’informations venant notamment de Mark Gurman pour Bloomberg, de Ross Young pour DSCC et de plusieurs autres leakers sur Weibo, qui évoquaient au contraire un iPhone 18 Pro avec une Dynamic Island environ 35 % plus petite que celle de l’iPhone 17 Pro.

Le design arrière évoluerait peu

Dans une publication complémentaire, le leaker a également évoqué le design arrière de l’iPhone 18 Pro.

Selon lui, le plateau rectangulaire introduit avec l’iPhone 17 Pro serait reconduit sans changement majeur, mais l’arrière de l’appareil bénéficierait de « petits ajustements au niveau des matériaux du châssis et de certains détails de design ».

Cette remarque ferait probablement référence à de précédentes rumeurs selon lesquelles Apple chercherait à obtenir une apparence plus homogène entre le cadre monobloc en aluminium et la découpe en verre dédiée à la recharge sans fil.

Une annonce attendue à l’automne

Les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max sont toujours attendus pour cet automne, aux côtés du tout premier iPhone pliable d’Apple.