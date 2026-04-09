iPhone pliable : les retards d’ingénierie pourraient repousser son lancement à 2027

Apple aurait rencontré « plus de problèmes que prévu » durant la phase de tests d’ingénierie de son iPhone pliable, ce qui pourrait repousser le lancement de l’appareil bien plus loin en 2027.

Selon un nouveau rapport de Nikkei Asia, les difficultés techniques apparues pendant la phase initiale de production d’essai de l’iPhone pliable seraient plus complexes et plus longues à résoudre qu’Apple ne l’avait anticipé.

L’appareil serait actuellement en phase de vérification technique, une étape cruciale pour valider un design entièrement nouveau avant de pouvoir passer à la production de masse. Les fournisseurs de composants auraient déjà été avertis que les calendriers de production pourraient devoir être repoussés, ce qui laisse penser qu’Apple est en train d’ajuster son planning à mesure qu’elle tente de résoudre ces problèmes.

L’iPhone pliable était déjà attendu plus tard que l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max en septembre, avec un lancement potentiellement décalé selon un schéma proche de celui de l’iPhone X. Mais ces nouveaux contretemps d’ingénierie renforcent désormais le risque d’un report supplémentaire au-delà de cette fenêtre.

Une phase de test plus compliquée qu’attendu

« Il est vrai que davantage de problèmes que prévu sont apparus pendant la phase initiale de production d’essai, et qu’il faudra plus de temps pour les résoudre et effectuer les ajustements nécessaires », a déclaré à Nikkei Asia une source proche du dossier.

« La situation actuelle pourrait mettre en danger le calendrier de production de masse », a ajouté cette même source.

Elle a aussi insisté sur l’importance des prochaines semaines. « Avril marquera une étape cruciale de la phase de vérification technique, et la période allant de ce mois jusqu’au début du mois de mai est extrêmement critique. »

Selon Nikkei Asia, des sources à la fois chez Apple et chez ses fournisseurs de composants évoquent un risque réel de retard. Les difficultés liées au développement technique du modèle pliable seraient plus complexes que prévu, et dans le pire des cas, elles pourraient repousser les premières expéditions de plusieurs mois.

« Apple et sa chaîne d’approvisionnement travaillent sous une forte pression, et les solutions actuelles ne suffisent pas à résoudre complètement le défi d’ingénierie », explique encore la source. « Il faut plus de temps. »

La charnière et les coûts compliqueraient aussi le dossier

Le leaker Fixed Focus Digital affirmait aujourd’hui de son côté que l’appareil était aussi retardé par des négociations tarifaires toujours en cours avec les partenaires de fabrication, ainsi que par une décision encore non tranchée sur les matériaux de la charnière.

Apple hésiterait entre le métal liquide, qui pourrait améliorer la durabilité et réduire la pliure de l’écran, et un alliage de titane imprimé en 3D. La décision finale serait attendue pendant la phase de Production Validation Test prévue en juillet ou au début du mois d’août.

En parallèle, les discussions toujours non résolues sur les coûts avec le partenaire chargé de l’assemblage pourraient elles aussi peser davantage sur le calendrier de production.