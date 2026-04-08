L’iPhone Air 2 et l’iPhone 18e seraient lancés au début de l’année prochaine

Apple prévoirait de lancer un iPhone Air mis à jour ainsi qu’un iPhone 18e plus abordable au début de l’an prochain, selon les dernières informations partagées par Mark Gurman de Bloomberg.

Dans un rapport publié cette semaine, il affirme qu’Apple compte dévoiler ces deux appareils au printemps 2027, en même temps qu’un iPhone 18 standard. Si ce calendrier se confirme, Apple pourrait donc annoncer ce trio de modèles en mars ou en avril de l’année prochaine. On ne sait pas encore si cette présentation prendra la forme d’un événement diffusé en direct.

L’arrivée d’un iPhone 18e au premier trimestre de l’an prochain n’aurait rien de très surprenant, puisque les iPhone 16e et iPhone 17e avaient déjà été présentés au premier trimestre 2025 et 2026. En revanche, il est plus notable qu’un nouvel iPhone Air et l’iPhone 18 standard soient apparemment attendus au même moment.

L’iPhone Air actuel et l’iPhone 17 standard avaient été lancés en septembre l’an dernier, mais plusieurs rapports indiquent déjà qu’Apple se dirige vers un calendrier de lancement plus fragmenté, avec plusieurs modèles d’iPhone répartis entre le printemps et l’automne.

Apple confirmerait un lancement en deux temps pour l’iPhone

Voici le calendrier actuellement évoqué pour les prochains iPhone.

En septembre 2026, Apple lancerait l’iPhone 18 Pro, l’iPhone 18 Pro Max et un modèle iPhone Ultra.

En mars 2027, la marque lancerait ensuite l’iPhone 18e, l’iPhone 18 et l’iPhone Air 2.

Les projets d’Apple autour d’un lancement scindé sont évoqués depuis plusieurs mois, ce qui n’a donc rien de nouveau. En revanche, plusieurs informations contradictoires circulaient encore sur la date de sortie exacte de l’iPhone Air 2. Le calendrier avancé par Mark Gurman apporte donc un peu plus de clarté sur ce point.

Peu de changements pour l’iPhone 18e et l’iPhone 18

L’iPhone 18e et l’iPhone 18 devraient recevoir une puce A20, avec peu d’autres évolutions majeures.

Apple miserait donc surtout sur une mise à jour interne de ces modèles, sans changement particulièrement important dans leur positionnement ou leur fiche technique.

L’iPhone Air 2 aurait droit à plus d’améliorations

Le prochain iPhone Air serait lui aussi attendu avec une puce A20, mais aussi avec un second capteur photo arrière, une batterie plus grande et le système de refroidissement par chambre à vapeur de l’iPhone 17 Pro.

Autrement dit, Apple pourrait chercher à rendre l’iPhone Air 2 plus complet et plus équilibré que la génération actuelle.

Apple envisagerait déjà un iPhone Air 3

Selon un leaker actif sur Weibo, Apple prévoirait même de lancer un iPhone Air 3 à terme.

Cette information est notable, car les ventes de l’iPhone Air actuel seraient apparemment restées faibles par rapport à celles de l’iPhone 17 et de l’iPhone 17 Pro. Malgré cela, Apple semblerait donc vouloir poursuivre le développement de cette gamme.