iOS 27 intégrerait une toute nouvelle app Siri avec une fonction « Extensions »

Dans sa newsletter Power On publiée aujourd’hui, Mark Gurman de Bloomberg a détaillé davantage les projets d’Apple autour de l’IA. Comme il l’avait déjà indiqué la semaine dernière, Apple préparerait notamment une application Siri accompagnée d’une fonction appelée « Extensions » dans iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27.

Avec cette application Siri, les utilisateurs d’iPhone, d’iPad et de Mac pourraient interagir avec l’assistant d’Apple aussi bien par écrit qu’à la voix. Le rapport précise aussi que l’application donnerait accès à l’historique des conversations passées avec Siri.

Dans l’ensemble, cette application Siri fonctionnerait de manière proche des applications ChatGPT, Gemini et Claude, ce qui marquerait une évolution importante pour l’assistant d’Apple.

Une application Siri qui changerait l’expérience

Siri est déjà capable de s’appuyer sur ChatGPT depuis iOS 18.2, mais la future fonction « Extensions » permettrait d’aller plus loin en connectant d’autres chatbots tiers.

Selon Mark Gurman, une mention visible dans l’application Réglages sur une version interne et non publiée d’iOS 27 indique que « les extensions permettent à des agents issus d’applications installées de fonctionner avec Siri, l’application Siri et d’autres fonctions de vos appareils ».

Cette formulation semble confirmer qu’Apple teste bien une application Siri autonome, en plus de préparer une ouverture à d’autres services d’IA externes.

Un espace dédié aux intégrations IA dans l’App Store

Dans sa newsletter, Mark Gurman ajoute que l’App Store proposerait aussi une section dédiée aux Extensions.

Il décrit cet espace comme une forme de place de marché pour les intégrations IA tierces. Apple chercherait donc à structurer un écosystème dans lequel plusieurs services d’intelligence artificielle pourraient s’intégrer plus directement à Siri et au système.

La première bêta développeur d’iOS 27 devrait être disponible en juin, avant un déploiement plus large auprès de tous les utilisateurs en septembre.

Une compatibilité encore floue

Il n’est pas encore clair si cette nouvelle application Siri sera disponible sur tous les iPhone compatibles avec iOS 27, ou si elle nécessitera un iPhone 15 Pro ou un modèle plus récent, capable de prendre en charge Apple Intelligence.

Ce point reste important, car Apple pourrait réserver certaines nouveautés liées à Siri et à l’IA aux appareils les plus récents de sa gamme.

Une refonte bien plus large de Siri est attendue

Au-delà de la prise en charge d’un plus grand nombre de chatbots tiers, Siri bénéficierait d’une refonte majeure dans iOS 27, toujours selon Mark Gurman.

L’assistant adopterait une interface repensée, qui pourrait notamment passer par une intégration à la Dynamic Island. Apple préparerait aussi un bouton « Demander à Siri » accessible à l’échelle du système dans ses applications, ainsi qu’un bouton « Écrire avec Siri » placé au-dessus du clavier.

Ces évolutions montrent qu’Apple ne se contenterait pas d’ajouter quelques fonctions d’IA à Siri, mais chercherait plutôt à transformer l’assistant en véritable interface conversationnelle moderne, capable de rivaliser avec les grandes applications du secteur.